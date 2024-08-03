The Rock Under Armour聯乘推多功能訓練鞋及服飾 Badge of Honor系列點少得公牛頭骨

Under Armour 聯乘「The Rock」Dwayne Johnson 推出新一代 Project Rock ─ Badge of Honor 系列，以全新 Project Rock 7 訓練鞋及時尚訓練服飾。Badge of Honor 系列以 Dwayne Johnson 不斷進化的標誌性 Brahman Bull 公牛頭骨紋身為設計靈感，提醒訓練者即使面對艱難的訓練，也要選擇進步，選擇堅持。

新型針織一體式鞋舌 打造輕盈且支撐腳感

Under Armour Project Rock 7 訓練鞋採用全新一體式鞋舌及鞋面構造，配合鏤空設計及 UA Clone™ 鞋面科技，以其彈性及伸展性能，帶來透氣且無縫貼合的穿著體驗。

Project Rock 7 更承襲上一代 UA HOVR™ 零重力中底技術，利用強力壓縮能量網格維持足部能量回饋及雙腳緩衝，重量僅約 355g（以男裝 9 號計算），為健身愛好者帶來輕盈訓練體驗。

鞋底採用 UA TriBase™獨有三角形穩定結構，以提升地面接觸範圍，增強穩定性能。此外，訓練鞋外部加入 TPU 鞋跟支撐墊，有助穩固及鎖定腳跟，讓前足活動自如，Project Rock 7 亦貼心地採用包裹式及橡膠外底鞋頭，於平板支撐及其他 HIIT 訓練中提供全面支撐及保護。

男女裝 Project Rock 7 各設 3 款配色，除黑白外，亦有黑色鞋面配奪目紫紅及溫柔卡其。