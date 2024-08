The Rock Under Armour聯乘推多功能訓練鞋及服飾 Badge of Honor系列點少得公牛頭骨

Under Armour 與 The Rock 再度聯手 Project Rock Badge of Honor 系列強勢登場 征服每次鍛鍊 最輕、多功能性 Project Rock 7 訓練鞋面世 訓練服飾同步上架

Under Armour 聯乘「The Rock」Dwayne Johnson 推出新一代 Project Rock ─ Badge of Honor 系列,以全新 Project Rock 7 訓練鞋及時尚訓練服飾。Badge of Honor 系列以 Dwayne Johnson 不斷進化的標誌性 Brahman Bull 公牛頭骨紋身為設計靈感,提醒訓練者即使面對艱難的訓練,也要選擇進步,選擇堅持。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

新型針織一體式鞋舌 打造輕盈且支撐腳感 Under Armour Project Rock 7 訓練鞋採用全新一體式鞋舌及鞋面構造,配合鏤空設計及 UA Clone™ 鞋面科技,以其彈性及伸展性能,帶來透氣且無縫貼合的穿著體驗。 Project Rock 7 更承襲上一代 UA HOVR™ 零重力中底技術,利用強力壓縮能量網格維持足部能量回饋及雙腳緩衝,重量僅約 355g(以男裝 9 號計算),為健身愛好者帶來輕盈訓練體驗。

鞋底採用 UA TriBase™獨有三角形穩定結構,以提升地面接觸範圍,增強穩定性能。此外,訓練鞋外部加入 TPU 鞋跟支撐墊,有助穩固及鎖定腳跟,讓前足活動自如,Project Rock 7 亦貼心地採用包裹式及橡膠外底鞋頭,於平板支撐及其他 HIIT 訓練中提供全面支撐及保護。

男女裝 Project Rock 7 各設 3 款配色,除黑白外,亦有黑色鞋面配奪目紫紅及溫柔卡其。 巴黎奧運|香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播