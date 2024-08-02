網民關心倪夏蓮可否收取費用 作為巴黎奧運官方贊助商，可口可樂亦不放過大好宣傳機會，可口可樂的香港facebook今日以倪夏蓮飲可樂照發帖稱「贏家是最懂享受比賽的人」，「每場比賽，最緊要係享受當中嘅過程，無論結果係點，依然贏在快樂，可口可樂同乒乓嫲嫲倪夏蓮一齊擁抱此刻，將快樂感染你我，有可口可樂就有快樂」，又表示前往太古可口可樂eShop即可享購物折扣優惠。

帖文引發大批網民讚好，有人關心倪夏蓮被代言後有可否收取費用，「大佬，有無畀sponsor fee架」、「堂堂大公司，記得畀返廣告費俾倪夏蓮」、「有冇畀廣告費俾蓮姐架？」、亦有人讚賞乒乓嫲嫲比賽時的「反智轉身」，另有人稱「Marketing 同事好快手喎」、「靚抽，笑了! 」、「抽得好！可樂係咪應該搵佢拍廣告」、「終身代言啦，免費提供比賽用可樂」、「有無贊助佢一世免費飲可樂」、「證明可口可樂無禁藥，比賽都飲得，驗尿都唔怕」、「我以為係坊間改圖，原來係official架！」