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波經
2024-08-05 04:31:51
日報

巴黎奧運｜法國男奧足 遇埃及穩中求「細」

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巴黎奧運 法國足球隊 桑馬迪達

桑馬迪達上仗為法國攻入致勝球。

奧運男足來到4強階段，東道主法國欣逢埃及。法國今屆全勝未失1球，表面上霸氣十足，但上仗淘汰阿根廷卻絕不輕鬆，今仗遇上主守、韌力十足的埃及，未敢輕敵，寧吼入球中位數[2.5/3]球「細」(球賽編號FB8657，8月6日03:00開賽)。

法國男奧足今屆4戰全勝入8球0失球，表面上甚具王者風範，但踢法實際上未算太進取，今屆上半場合共只入兩球，反而下半場中後段才是發力入波的黃金時段。球隊上仗鬥阿根廷，前鋒桑馬迪達早早建功，但往後卻是老鼠拉龜，幸得門神列斯迪斯多次化險為夷，力保不失。今戰法國兩名正選中場文奴干尼及安素米諾同時停賽，實力受削。

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對手埃及男奧足實力一般，但勝在韌力十足兼且遇強愈強；8強遇上巴拉圭，憑好波之人伊巴謙艾迪爾完場前建奇功扳平，再在互射12碼階段淘汰對手，一再展現守強於攻的特性，今場預期全程死守，或再博互射極刑「偷雞」。

西班牙惡鬥摩洛哥

另一場4強戰，西班牙與摩洛哥爭入決賽(球賽編號FB8656，8月6日00:00開賽)。西班牙上仗3比0大炒日本，但焦點卻落在VAR的越位判決，令日本慘吃詐胡；「狂牛」防線其實並不穩陣，尤其中路防守，今場終遇強手，隨時「露底」。

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對手摩洛哥上仗4比0大炒美國，射手拉謙米及翼衛阿舒拉夫表現光芒四射；無論陣地戰、兩翼傳中抑或快速反擊，均有殺著，遇上喜歡控球在腳的西班牙，示人以弱的摩洛哥不排除有意外驚喜，受讓可博摩軍！

巴黎奧運 足球