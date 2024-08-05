巴黎奧運｜法國男奧足 遇埃及穩中求「細」

奧運男足來到4強階段，東道主法國欣逢埃及。法國今屆全勝未失1球，表面上霸氣十足，但上仗淘汰阿根廷卻絕不輕鬆，今仗遇上主守、韌力十足的埃及，未敢輕敵，寧吼入球中位數[2.5/3]球「細」(球賽編號FB8657，8月6日03:00開賽)。

法國男奧足今屆4戰全勝入8球0失球，表面上甚具王者風範，但踢法實際上未算太進取，今屆上半場合共只入兩球，反而下半場中後段才是發力入波的黃金時段。球隊上仗鬥阿根廷，前鋒桑馬迪達早早建功，但往後卻是老鼠拉龜，幸得門神列斯迪斯多次化險為夷，力保不失。今戰法國兩名正選中場文奴干尼及安素米諾同時停賽，實力受削。