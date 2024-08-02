巴塞未齊腳 難抗宿敵皇馬

不少歐洲頂級大球會繼續匯聚美國進行集訓兼友賽，香港時間周日早上將在新澤西州上演西班牙「國家打吡」的友賽版。以兩軍歷史關係肯定難見友誼，巴塞大軍陣容較薄弱，今場寧捧人腳較齊整的皇馬(8月4日07:00開賽)。
季前賽最重要看雙方陣容誠意，皇馬剛於芝加哥與AC米蘭友賽輸0比1，但大軍陣容已包括門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)、後衛魯迪格(Antonio Rudiger)、中場莫迪歷(Luka Modric)、巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)、阿達古拿(Arda Guler)，以至巴西天才新兵前鋒安迪歷(Endrick)等；雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodrygo)及艾達米列達奧(Eder Militao)等據報將於日內報到，今場或會因面對宿敵而落場「鬆腳」。即使兩大巨星基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與祖迪比寧咸(Jude Bellingham)未有隨軍，陣容依然不弱。
巴塞陣容不整
巴塞方面則傷兵眾多，加維(Gavi)、柏迪(Pedri)及法蘭基迪莊(Frenkie de Jong)等全部缺陣，天才中場耶馬爾(Lamine Yamal)等西班牙國腳亦未歸隊；加上新星古巴斯(Pau Cubarsi)及法明盧比斯(Fermin Lopez)等又要出戰奧運，大軍剛戰與曼城友賽和2比2，但擔正的一隊成員嚴格來說只有前鋒域陀洛基(Vitor Roque)，而射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)僅後備上陣，似是留力今場。再者，新帥費歷克(Hansi Flick)仍要與大軍磨合，今場將再以大量新人擔正，恐怕無力招架皇馬。
雙紅會利物浦坐和望贏
另邊廂，曼聯周日早上會與利物浦在加州合演「雙紅會」(8月4日 07:30開賽)，「紅魔」賽前不斷傳出壞消息，早前在對阿仙奴之戰受傷的新兵後衛約路(Leny Yoro)，以及前鋒海倫(Rasmus Hojlund)都要長休；拉舒福特(Marcus Rashford)與安東尼馬菲奧斯(Antony)又在贏貝迪斯之戰先後傷出，陣容不整。相反利物浦剛在新帥史洛(Arne Slot)帶領下打敗阿仙奴，由於人腳較佳，紅軍可坐和望贏。