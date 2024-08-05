跳水「夢之隊」續搶金 全紅嬋陳芋汐10米台內訌

在巴黎奧運跳水項目包攬頭四金的中國跳水「夢之隊」繼續力爭撗掃8金，今日將於第五項賽事——女子個人10米台跳水再次登場；下午4時會先上演預賽，晚上9時進行準決賽。早前已經合力贏得了女子雙人10米台冠軍的全紅嬋與陳芋汐，今次將「化友為敵」，合演一場獲內地媒體喻為「神仙打架」的頂級對決，金牌勢成中國隊的囊中物。

二人上周中於雙人跳水10米台項目輕鬆奪金，已是國家隊在此項目的七連霸。這對冠軍組合今日來到個人賽則會各自打拚，二人近年在各項大賽都互有勝負，每次都輪流施展「水花消失術」，贏盡掌聲。回顧上屆東京奧運的女子個人10米台賽事，當時年僅14歲的全紅嬋以近乎完美表現擊敗了陳芋汐奪金，後者屈居亞軍。