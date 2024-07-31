劍后江旻憓、劍神張家朗和女飛魚何詩蓓先後於巴黎奧運為香港奪得兩金一銅，今年「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼，獲得個人金牌的運動員可獲600萬港元獎金，銀牌300萬港元，銅牌150萬港元，奪牌金額為全球之冠。江旻憓接受內地傳媒訪問時，比賽所得的獎金將會與團隊分享，另亦想成立慈善基金幫助更多小朋友接觸運動，內地網民紛讚她人美心善。

江旻憓笑言，雖然奪金已過了多天，但「還是不可以相信，起床時仍是想着何時要去訓練，所以終於可以不用訓練，有一點不真實的感覺」。對於近年傷患纏身。如何克服登上頒獎台成為最大障礙，江旻憓指，由於有很好的團隊在幫她康復，她當時受傷的時候，有最好的醫生及最好的物理治療師，亦有其媽媽煮好吃的給她吃，就算膝蓋未康復，她也坐在桌子上進行練習。此時她感觸落淚稱「有這麽多人支持的話，我實在沒有理由放棄」。她隨即展露笑容說，很多謝大家的支持，希望未來可以努力下去，帶多一點正能量給大家。