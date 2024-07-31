劍后江旻憓、劍神張家朗和女飛魚何詩蓓先後於巴黎奧運為香港奪得兩金一銅，今年「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼，獲得個人金牌的運動員可獲600萬港元獎金，銀牌300萬港元，銅牌150萬港元，奪牌金額為全球之冠。江旻憓接受內地傳媒訪問時，比賽所得的獎金將會與團隊分享，另亦想成立慈善基金幫助更多小朋友接觸運動，內地網民紛讚她人美心善。
巴黎奧運｜江旻憓張家朗何詩蓓奪兩金一銅 香港晉獎牌榜前十（持續更新）
江旻憓笑言，雖然奪金已過了多天，但「還是不可以相信，起床時仍是想着何時要去訓練，所以終於可以不用訓練，有一點不真實的感覺」。對於近年傷患纏身。如何克服登上頒獎台成為最大障礙，江旻憓指，由於有很好的團隊在幫她康復，她當時受傷的時候，有最好的醫生及最好的物理治療師，亦有其媽媽煮好吃的給她吃，就算膝蓋未康復，她也坐在桌子上進行練習。此時她感觸落淚稱「有這麽多人支持的話，我實在沒有理由放棄」。她隨即展露笑容說，很多謝大家的支持，希望未來可以努力下去，帶多一點正能量給大家。
獎金亦會和團隊分享 買禮物感謝支持
至於未來如何打算，江旻憓說，因為在香港很感恩有很多獎金，所以她要想一想這個獎金要如何用。她又說，這些獎金要和團隊分享，給他們買禮物，感謝他們的支持，另一方面，她亦想成立一個慈善基金，去幫多一些小朋友能接觸到運動，享受運動的快樂。她又笑言，自己只是一個「很小小小」的富婆而已。