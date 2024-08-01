巴黎奧運｜51歲土耳其大叔「零裝備」射擊瀟灑奪銀 紅爆全球網民驚嘆：職業殺手？(多圖有片)

51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰混雙10米氣手槍比賽奪銀。

南韓女射擊手金藝智在巴黎奧運女子射擊10米氣手槍奪得銀牌，因一臉冷酷殺手外形成為熱話，另一「神槍手」亦紅爆社交平台。周二（7月30日）舉行的混雙10米氣手槍比賽中，51歲土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）在沒有輔助眼鏡、護耳等裝備的情況下，以單手插褲袋姿勢「氣定神閒」出戰，最終與拍檔Sevval Ilayda Tarhan摘銀。有網民笑稱與其他全副武裝的選手相比，迪凱奇輕鬆得完全不似在比賽，「難道殺手是他本業嗎？」、「似係全職殺手畀人拉到，減刑條件係參加奧運同拎牌」、「同踢波一樣，屎波架撐多，好波著對白飯魚都夠贏」、「可惜室內禁煙，可能呢位叔叔參賽者咬住口煙仲勁」、「型到爆」。更有網民指迪凱奇撞樣香港影視紅星陳展鵬。

賽後迪凱奇接受訪問時說：「我是天生槍擊手，故不需要任何裝備。裁判員見到有些意外，但過去我也是以這樣子參賽，拿過不少冠軍。我習慣開槍時張開雙眼，集中注意力瞄準目標。」