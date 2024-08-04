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體育
2024-08-04 06:30:00

巴黎奧運｜22歲烏克蘭女神破紀錄　昂首出戰跳高決賽

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烏克蘭跳高女神馬胡姬婭。（美聯社）

烏克蘭跳高女神馬胡姬婭。（美聯社）

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年僅22歲的馬胡姬婭（Yaroslava Mahuchikh）已在國際賽場上吸引了全球的目光。來自戰亂中的烏克蘭，她在巴黎奧運跳高項目中表現出色，以跳躍象徵人類在逆境中亦能跨越障礙。馬胡姬婭將於明日（8月5日）凌晨1時55分，出戰女子跳高決賽。

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烏克蘭跳高女神馬胡姬婭。（美聯社） 烏克蘭跳高女神馬胡姬婭。（美聯社） 烏克蘭跳高女神馬胡奇赫。（美聯社） 烏克蘭跳高女神馬胡奇赫。（美聯社） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram） 烏克蘭跳高女神即將出戰決賽。（Instagram）

從戰火到世界紀錄

馬胡姬婭與家人在烏克蘭東部陷入戰火時被迫離開家鄉頓巴斯，並在意大利尋求庇護。這位出生於9月19日的美女新星現年22歲，身高達1.8米。馬胡姬婭自7歲開始練習田徑運動，在參與奧運前已多次贏得歐洲冠軍和世界室內錦標賽獎牌，更剛於上月將女子跳高的世界記錄推高至2.1米，打破了長達37年的世界紀錄。於今屆奧運初賽，馬胡姬婭輕鬆跳出1.95米，以初賽首名的成績晉身決賽。

她不僅在運動場上表現出色，還是一位熱心的動物保護志願者，喜愛閱讀和繪畫。她在每次比賽前都會將頭髮編成小辮，這已成為她的標誌性儀式。

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戰爭中的希望　奧運中的光芒

在巴黎奧運的舞台上，馬胡姬婭即將代表烏克蘭出戰跳高決賽。她的故事激勵了世界各地的人們，她的勇氣和毅力不僅是對所有經歷戰亂與苦難的人的鼓舞，更是奧運精神的真正體現。在這個全球矚目的賽場上，馬胡姬婭不僅為自己和國家爭取榮譽，也為那些在逆境中仍保持希望的人們帶來了光芒。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

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