「這麼遠、那麼近！」黃鎮廷如此形容自己的奧運獎牌夢。這位即將第3次踏上五環舞台的香港乒乓「一哥」，自去年榮升「人父」後注入新能量，鬥志倍添，再無懼任何對手，今屆雙線出擊除出戰男單外，亦會夥拍杜凱琹角逐混雙項目，「阿廷」坦言生涯重要成就獨缺奧運獎牌，希望可在巴黎圓夢。

黃鎮廷的奧運路始於2012年倫敦，不過當時只是後補球員，在場邊目擊港隊男團取得殿軍。4年後「阿廷」已是主力隊員，但與唐鵬及何鈞傑在男團8強止步，自己也在男單16強以3：4僅負日本丹羽孝希。至上屆東京奧運，男團首圈止步，「阿廷」男單直入第3圈，首戰又以1：4不敵中華台北「長青樹」莊智淵。今屆奧運港男隊未能取得團體賽資格，猶幸黃鎮廷與混雙拍檔杜凱琹順利取得入場券，男單亦憑世界排名入奧。

黃鎮廷Vs樊振東 乒乓男單32強 晚上6︰00開賽