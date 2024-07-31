「這麼遠、那麼近！」黃鎮廷如此形容自己的奧運獎牌夢。這位即將第3次踏上五環舞台的香港乒乓「一哥」，自去年榮升「人父」後注入新能量，鬥志倍添，再無懼任何對手，今屆雙線出擊除出戰男單外，亦會夥拍杜凱琹角逐混雙項目，「阿廷」坦言生涯重要成就獨缺奧運獎牌，希望可在巴黎圓夢。
黃鎮廷的奧運路始於2012年倫敦，不過當時只是後補球員，在場邊目擊港隊男團取得殿軍。4年後「阿廷」已是主力隊員，但與唐鵬及何鈞傑在男團8強止步，自己也在男單16強以3：4僅負日本丹羽孝希。至上屆東京奧運，男團首圈止步，「阿廷」男單直入第3圈，首戰又以1：4不敵中華台北「長青樹」莊智淵。今屆奧運港男隊未能取得團體賽資格，猶幸黃鎮廷與混雙拍檔杜凱琹順利取得入場券，男單亦憑世界排名入奧。
黃鎮廷Vs樊振東 乒乓男單32強 晚上6︰00開賽
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黃鎮廷︰奧運獎牌夢像很遠、亦很近
昔日的黃鎮廷有實力，但每每領先下都會「手軟」，經常「反勝為敗」，面對逆境波更缺少一份反盤的力量。不過，自從女兒凱楹去年7月出世後，「阿廷」展開人生新一頁的同時，連賽場表現都脫胎換骨，他在杭州亞運摘下夢寐以求的男單銅牌，當中8強在落後2：3下連贏2局絕地反勝中華台北「一哥」林昀儒最令人津津樂道。他當時說過：「這是一種責任，每次也盡力打，希望她長大後，會知道爸爸是個敢拼敢搏的人，能為她帶來影響。」
今個夏天，這個二十四孝爸爸帶著同樣的信心進軍巴黎，為愛女而戰，向獎牌進發。「奧運獎牌夢像很遠、亦很近。自己好像除了奧運外，其他比賽都拿過（獎牌）了，所以這是一個很大的心願。到時盡人事、聽天命吧！做好自己相信運氣也會好，到時再看看發揮怎樣。」
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黃鎮廷參賽日期
7月27至8月4日．男子乒乓單打
巴黎奧運．香港代表｜黃鎮廷杜凱琹銅牌戰負南韓組合 未能增添銅牌
黃鎮廷IG及檔案
黃鎮廷IG：tingwong0907
年齡：32歲
黃鎮廷世界排名
最高世界排名：男單第6位、混雙第1位
現時世界排名：男單第50位、混雙第4位
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黃鎮廷威水史： 2015年世界錦標賽混雙銅牌
- 2015年亞洲錦標賽男單 銅牌
- 2016年男子世界盃單打 銅牌
- 2017年世界錦標賽混雙銅牌
- 2017年亞洲錦標賽男雙 銅牌
- 2019年亞洲錦標賽混雙 銅牌
- 2020年東京奧運混雙8強
- 2021年亞洲錦標賽混雙 銅牌
- 2022年亞運會男單 銅牌
- 2023年世界錦標賽混雙銅牌
- 2024年WTT大滿貫混雙銀牌
黃鎮廷2022年結婚
- 自小熱愛運動，曾經參加籃球、游泳、跑步及越野等項目，最後還是鍾情於乒乓球。
- 4歲第一次接觸乒乓球，隨爸爸媽媽到屋苑附近的石枱打球。當時個子不高，要踮起腳尖才能跟家人對打，每次回到家中定必會大嚷腳痛。
- 讀書時作文寫「我的志願」是當警察，因為覺得警察制服有型，但當打乒乓球漸漸成為了每天習慣，「志願」也跟著改變。
- 13歲時立志當一名全職乒乓球運動員。18歲時在香港公開賽差一點就擊敗港乒「孖寶」之一的高禮澤，令外界刮目相看，也因此得到加入港隊的機會。直至18歲完成會考後正式轉為全職球手。
- 2022年9月與體育圈外的女友結婚，2023年7月22日，女兒凱楹出生。
原文刊登於 Yahoo 體育