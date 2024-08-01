巴黎奧運開幕時間是2024在7月27凌晨1時半，閉幕禮為香港時間8月12日凌晨2時。香港特區政府早前購買巴黎奧運香港轉播權，再交予香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB4間免費直播。香港電台賣點是廣東話、普通話、英文三語評述，ViuTV及TVB以量取勝，而HOY TV邀得李慧詩、張小倫等成為星級主持，大家可以按自己喜好選擇平台，睇開幕禮直播支持香港運動員。

香港劍擊代表江旻憓，在女子重劍個人賽中，為香港隊贏得史上第三面奧運金牌！江旻憓在落後1︰7絕境下，以13：12 擊敗法國選手瑪瑙比頓（A.Mallo-Breton）。江旻憓成為女子重劍中，第一個世界排名第一的運動員，同時獲奧運金牌，亦是香港女子重劍第一次在奧運獲得獎牌。

香港「劍神」的張家朗成功衛冕金牌！在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15：14擊敗世界排名13、義大利選手馬基（Pilippo Macchi）奪得金牌，為香港隊創歷史。奪得個人金牌的張家朗可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。

「女飛魚」何詩蓓在200米自由泳決賽中，游出1分54秒55，排第3名，奪得銅牌。她表示這面獎牌對她來說別具意義：「尤其今屆對手的實力更加強，所以更明白能上到頒獎台是一件不容易的事，我都相信自己的實力，亦知道過去幾年，訓練付出了多少功夫，所以是很特別的。」