巴黎奧運開幕時間是2024在7月27凌晨1時半，閉幕禮為香港時間8月12日凌晨2時。香港特區政府早前購買巴黎奧運香港轉播權，再交予香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB4間免費直播。香港電台賣點是廣東話、普通話、英文三語評述，ViuTV及TVB以量取勝，而HOY TV邀得李慧詩、張小倫等成為星級主持，大家可以按自己喜好選擇平台，睇開幕禮直播支持香港運動員。
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巴黎奧運｜香港運動員及焦點賽事一覽 本地電視台免費直播
▼巴黎奧運金牌榜（只列部分）▼
巴黎奧運｜江旻憓奪女子重劍金牌 香港史上第三面金 獎金600萬港幣
香港劍擊代表江旻憓，在女子重劍個人賽中，為香港隊贏得史上第三面奧運金牌！江旻憓在落後1︰7絕境下，以13：12 擊敗法國選手瑪瑙比頓（A.Mallo-Breton）。江旻憓成為女子重劍中，第一個世界排名第一的運動員，同時獲奧運金牌，亦是香港女子重劍第一次在奧運獲得獎牌。
巴黎奧運｜劍神張家朗成功衛冕花劍金牌 創造歷史港隊同屆兩金
香港「劍神」的張家朗成功衛冕金牌！在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15：14擊敗世界排名13、義大利選手馬基（Pilippo Macchi）奪得金牌，為香港隊創歷史。奪得個人金牌的張家朗可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。
巴黎奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銅 為香港奪得今屆第二面獎牌
「女飛魚」何詩蓓在200米自由泳決賽中，游出1分54秒55，排第3名，奪得銅牌。她表示這面獎牌對她來說別具意義：「尤其今屆對手的實力更加強，所以更明白能上到頒獎台是一件不容易的事，我都相信自己的實力，亦知道過去幾年，訓練付出了多少功夫，所以是很特別的。」
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香港電台 三語評述奧運
香港電台在巴黎奧運期間，將在下午3時起於31台、32台、港台網站、港台YouTube頻道及「RTHK 電視」App直播精彩賽事，當然不少得香港運動員及中國運動員亮相。港台最大賣點是提供廣東話、普通話及英文旁述，而16個比賽日設《巴黎奧運速遞》作每日焦點賽事重溫，另體壇無極限 Sports Unlimited IG 、FB 、RTHK 香港電台 24小時提供多角度全天候報道。
港台奧運節目主持包括伍家謙、張存華、余翠怡、黃蘊瑤、林定勤、潘杰寧、余翠怡等。而朱丹等會提供普通話旁述。
香港電度再宣布推出36台，全新電視頻道 「港台電視36」，每日24小時無間斷播放。
私人屋苑收看港台電視36方法
- 詢問大廈管業處公共天線是否已經能接收「港台電視36」
- 如已經調校好，可以在綜合數碼電視按自動搜尋功能重新追台
- 成功追台便可以收睇「港台電視36」
- 如有問題，可致電3691 2300查詢
公屋居民收看港台電視36方法
- 在綜合數碼電視或合適機頂盒，按自動搜尋重新追台
- 成功追台便可以收睇「港台電視36」
- 如有問題，可致電3691 2300查詢
巴黎奧運｜香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包
巴黎奧運｜志田千陽、松田詩野、北川光等16名日本美女運動員（附IG連結）
巴黎奧運｜香港電台31台直播連結
巴黎奧運｜香港電台32台直播連結
巴黎奧運｜香港電台App「RTHK 電視」Google Play下載連結
巴黎奧運｜香港電台App「RTHK 電視」Apple Store下載連結
香港電台巴黎奧運特備網頁
ViuTV兩頻道免費直播 劉慕裳任大使
ViuTV將在99台及96台直播巴黎奧運精選現場賽事項目、開幕禮及閉幕禮，另viu.tv 17條數碼頻道提供超過2000小時現場賽事直播和重溫。
ViuTV邀請到去屆東京奧運空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳（Grace）任ViuTV巴黎奧運大使，其餘主持陣容強大，包括Keyman馬啓仁、陳葦如、張嘉殷、丘雨勤等。而專業評述亦有大量前香港運動員，如劉國堅、翁金驊、盧善琳、馬詠茹、陳健樂、陸俊彥、陳耀海、張翠玲、向柏榮、鄭麗莎等。
- ViuTV 99台下午3時至晚上9時︰《巴黎奧運火拼時刻》
- ViuTV 99台晚上9時至深夜4︰30︰《巴黎奧運爭勝一夜》
- ViuTV 96台下午3時至深夜4︰00《巴黎奧運黃金衝擊》
- ViuTV 奧運1-17台
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HOY TV以專業評述超強列陣宣傳
HOY TV每日超過13小時巴黎奧運直播或者轉播，下午3時起打開76台或77台就可以欣賞到香港運動員演出，亦設賽事精華予觀眾重溫。HOY TV的評述「含金量」可能是各台之冠，風之后李麗珊、黃金寶、伍家朗、姚錦成、張志德、姚潔貞、陳佩琦、黃曉盈、蘇慧音等經驗十足。
HOY TV亦有多名百搭靚聲主持，包括李德能、劉健基、徐嘉樂、陳海光、牛下女車神李慧詩、張小倫及朱嘉望，深度十足。
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TVB翡翠台晚上8時起直播奧運
- 四大免費台加myTV SUPER 17條頻道直播
- 奧運金牌何沖擔任主持
由7月26日起，TVB四大免費電視頻道（翡翠台、TVB Plus、無綫新聞台及明珠台）及myTV SUPER 17條頻道提供逾5000小時奧運內容，其中翡翠台的晚上黃金時間（8時至11時）都會放棄播放劇集，改為奧運節目。
TVB委任6名藝人為「奧運之星」，包括劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、鄭衍峰、何沛珈及何泳芍。
TVB的奧運主持陣容龐大，方力申、黃翠如、鄭衍峰、何振然及莊琬晴將到巴黎直擊賽事，其餘留守香港的主持包括鍾志光、朱凱婷、林溥來、劉穎鏇、黃庭鋒、孔德賢、何沛珈、何泳芍、陳懿德、潘靜文、曾文心、貝可泓、江忠德、鄭景亮、洪松蔭及何輝。
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TVB的專業評述團隊則包括仇多明（單車）、王瑋駿（賽艇）、朱詠康（劍擊）、李冠緯（彈床）、李偉文（足球）、肖希露（體操）、林生源（霹靂舞）、林展名（游泳）、俞越（跳水）、徐彥龍（滑板）、徐淑琪（柔道）、馬智江（羽毛球）、崔錦棠（三項鐵人）、梁志賢（單車）、梁國成（籃球）、連翊希（劍擊）、陳江華（乒乓球）、陳延澤（羽毛球）、黃俊豪（水球）、黃嘉欣（運動攀登）、楊慧玲（藝術體操）、葉啟德（田徑/馬拉松）、潘文迪（足球）、鄧國基（乒乓球）、蕭靜雯（羽毛球）、謝劭傑（帆船）、謝昫光 （網球）、鍾志樂（賽艇/獨木舟）、關煒霖（跆拳道）。
此外，TVB請到2008年北京奧運跳水金牌得主何沖擔任星級奧運主持，在巴黎直擊國家隊比賽，尤其是跳水隊的消息。