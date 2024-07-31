巴黎奧運乒乓球今日（31日）進行單打項目的次圈比賽，當中香港的黃鎮角在男單對中國的樊振東，結果輸局數1:4被淘汰。而朱成竹在女單面對着日本代表的平野美宇，亦以局數0:4被對手橫掃，令香港球手在乒乓球單雙打都全部出局，餘下僅有女子團體賽。

上一圈險勝塞內加爾的Ibrahima Diaw晉級，次圈就面對來自國家隊的強敵樊振東。黃鎮廷開賽已被樊振東連贏兩局11:5及11:5，雖然第3局黃鎮廷藉樊振東的「回氣」以11:9的分數追回一局，但之後再輸多兩局6:11及3:11，結果黃鎮廷以1:4的局數被淘汰。由於今屆男單香港僅得黃鎮廷一人，故此香港乒乓球代表在單雙打項目都已經出局。港隊餘下會是較後展開的女子團體項目。