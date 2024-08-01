巴黎奧運的羽毛球項目，香港羽毛球代表全數出局。在當地時間的周三（7月31日）舉行的賽事。混雙組合的鄧俊文及謝影雪以局數0:2不敵南韓組合的徐承宰及蔡侑玎。至於男單的李卓耀同樣以0:2的局數不敵周天成，未能晉身淘汰賽。

成功在分組賽晉級，香港的「鄧謝配」混雙組合鄧俊文及謝影雪，在八強面對賽事3號種子的南韓組合徐承宰及蔡侑玎。在首局的比賽香港組合面對着去年世錦賽冠軍組合，確實並不輕鬆，港隊先以15:21輸第1局。第2局對手乘着氣勢，在領先過12分下，再以21:10取下第2局，令港隊組合以0:2局數出局。