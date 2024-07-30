巴黎奧運香港運動員接連取得獎牌後，在第4個賽日香港代表繼續出擊。其中已突破香港代表在賽艇成績的趙顥臻，在男子單人雙槳半準決賽只得第6名，將會轉戰名次賽。至於在馬賽舉行的滑浪風帆及帆船項目，女子iQFoil的馬君正，在今日（30日）5場賽事後，暫時跌落第11位

經過在復活賽的表現，趙顥臻獲得晉級到半準決賽，而這意味他已經是前24名的選手。在今日（30日）舉行的半準決賽，趙顥臻的對手包括上屆賽事的第4名，丹麥代表Sverri Sandberg Nielsen，以及東京奧運8人項目金牌的新西蘭選手Tom Mackintosh。趙顥臻雖然在首500米取得第5，不過之後被摩納哥的選手趕過，並一路以第6名過終點。而Tom Mackintosh就在這組以6分48秒01過終點得第1，次名是Sverri Sandberg Nielsen。