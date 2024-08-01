自2016年起合作的香港羽毛球混雙組合，鄧俊文與謝影雪隨着在今屆巴黎奧運八強止步，這也成二人在奧運合作上的最後一仗。賽後鄧俊文訪問時泣不成聲，要由謝影雪先回應。鄧之後表示，雖然沒能再取得獎牌，但他們一對組合已盡了全力，感謝大家都沒有放棄。

鄧俊文亞運後拒拆夥

謝影雪在賽後透露，她自己在奧運之前因為受傷，無法確定可否繼續出戰奧運，因此她幾乎每次訓練都在哭。然而她感謝拍檔的鄧俊文從沒有放棄，也沒有抱怨半句，因此她非常感激鄧俊文一直的陪伴。她又提到，早在女雙後就以為會因此退役，想不到是找到鄧俊文合作。而她表示，在去年亞運後收到一些人建議她退下來，讓鄧俊文換個拍檔再爭取成績，然而她表示鄧俊文還是一直選擇不拆夥，並在奧運前逐個比賽去爭取積分打入奧運。

鄧俊文就表示，作為謝影雪的拍檔，每次見到她受傷都感受甚多，自己也感覺到痛苦。尤其是隨着自己年紀漸長，也有一些傷病，更明白謝影雪所受過的痛苦。鄧俊文表示今次的比賽他們是已經盡了全力，可是最後沒有爭取到獎牌。