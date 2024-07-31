盧善恩未能在奧運分組賽中取得勝利，但她在賽後訪問中表示，作為首次參加奧運，這已經是一個很好的開始。隨著賽事的結束，她希望在各方面都能進步，以準備未來的國際賽事。

盧善恩的比賽開局並不理想，首局以14比21落後。進入第二局，這位21歲的香港隊新星嘗試找回比賽節奏，但對手革通的實力和經驗明顯占優，最終以21比9輕鬆取得勝利，直落兩局贏出。

楊雅婷及楊霈霖3戰1勝

香港羽毛球女雙組合楊雅婷及楊霈霖，在奧運的分組賽的最後一場，以局數0:2不敵中國的劉聖書及譚寧，在分組賽3戰得1勝未能取得前2名的晉級資格。

首戰不敵保加利亞組合的「雙楊配」楊雅婷及楊霈霖，雖然在第2場擊敗美國組合在分組保持晉級希望，但面對賽事3號種子的中國組合仍是一場不易應付的硬仗。港隊代表在首局與對方拉得很近，縱使整局沒有領先但也沒被拉開超過3分，不過楊雅婷與楊霈霖最後仍是以18:21先輸一局。第2局的比賽香港組合曾有領先的機會，但之後被對手追回來後逐漸拉開差距，並再輸多局15:21，局數輸0:2。

楊雅婷及楊霈霖在分組3場比賽，最終取得1勝2和的戰績在小組排第3，未能取得前2名的出線資格。