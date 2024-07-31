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體育
2024-07-31 03:50:00

巴黎奧運．香港代表｜盧善恩羽毛球女單無緣晉級　楊雅婷楊霈霖負中國組合出局

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盧善恩在分組賽無緣晉級（美聯社）

盧善恩在分組賽無緣晉級（美聯社）

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奧運羽毛球女單，香港球手盧善恩於分組賽第二場比賽中以0:2不敵世界排名第16位的泰國球手革通(Supanida Katethong)，確定無緣晉級。

盧善恩的比賽開局並不理想，首局以14比21落後。進入第二局，這位21歲的香港隊新星嘗試找回比賽節奏，但對手革通的實力和經驗明顯占優，最終以21比9輕鬆取得勝利，直落兩局贏出。

盧善恩未能在奧運分組賽中取得勝利，但她在賽後訪問中表示，作為首次參加奧運，這已經是一個很好的開始。隨著賽事的結束，她希望在各方面都能進步，以準備未來的國際賽事。

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香港羽毛球女雙組合楊雅婷及楊霈霖分組最後一仗負中國組合出局。(路透社)

香港羽毛球女雙組合楊雅婷及楊霈霖分組最後一仗負中國組合出局。(路透社)

楊雅婷及楊霈霖3戰1勝

香港羽毛球女雙組合楊雅婷及楊霈霖，在奧運的分組賽的最後一場，以局數0:2不敵中國的劉聖書及譚寧，在分組賽3戰得1勝未能取得前2名的晉級資格。

首戰不敵保加利亞組合的「雙楊配」楊雅婷及楊霈霖，雖然在第2場擊敗美國組合在分組保持晉級希望，但面對賽事3號種子的中國組合仍是一場不易應付的硬仗。港隊代表在首局與對方拉得很近，縱使整局沒有領先但也沒被拉開超過3分，不過楊雅婷與楊霈霖最後仍是以18:21先輸一局。第2局的比賽香港組合曾有領先的機會，但之後被對手追回來後逐漸拉開差距，並再輸多局15:21，局數輸0:2。

楊雅婷及楊霈霖在分組3場比賽，最終取得1勝2和的戰績在小組排第3，未能取得前2名的出線資格。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

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中國組合劉聖書及譚寧在女雙擊敗香港組合。(路透社) 香港女雙組合楊雅婷與楊霈霖在分組最後一場不敵中國組合。(路透社) 香港女雙組合楊雅婷及楊霈霖。(相片由港協暨奧委會提供) 香港女雙組合楊雅婷與楊霈霖在分組最後一場不敵中國組合。(路透社) 香港女雙組合楊雅婷及楊霈霖。(相片由港協暨奧委會提供) 香港女雙組合楊雅婷與楊霈霖在分組最後一場不敵中國組合。(路透社) 香港女雙組合楊雅婷及楊霈霖。(相片由港協暨奧委會提供)
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