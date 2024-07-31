巴黎奧運｜柔道代表王嘉莉大意被對手抓住破綻

港隊柔道代表王嘉莉日前在巴黎奧運女子48公斤以下級別賽事32強出局。她接受訪問時表示，參與奧運是一次很好的經驗，自己在過去一年有明顯進步，特別是在「立技」方面，期望能於下一次比賽中有更好發揮。
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原本認為與奧地利選手坦莎「有得打」
26歲首次參加奧運的王嘉莉說，賽前知道抽籤結果後，原本認為與奧地利選手坦莎「有得打」，因她曾於今年2月在訓練營與對方交手，實力上有一定了解，覺得有機會取勝。不過對手在「寢技」方面比較出色，她原本計劃在比賽期間，盡量避免與對方落地打，但過程中有些大意，又誤以為裁判會叫暫停，動作一度停頓，結果被對手抓住破綻。
賽事結束後，王嘉莉計劃繼續留在法國，觀摩其他高水平選手的比賽，特別是日本選手的打法，希望能夠「取經」。
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王嘉莉提到曾因練習沉悶而停練一年
王嘉莉又提到，自小學開始接觸柔道運動，起初曾因練習「基本功」覺得沉悶而停練一年，及後在父親的鼓勵下重新開始，自己之所以能堅持下去，全因一班隊友的陪伴和共同成長，家人一直鼓勵她追尋夢想，亦令她在遇到困難時堅持不懈。
談到未來目標，王嘉莉表示，暫時還沒有考慮太長遠的規劃，她認為定立太遙遠的目標，只會增添壓力，目前只希望能夠在11月的亞洲柔道公開賽香港站發揮好。
原文刊登於 香港電台