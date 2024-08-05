進入最後一個星期的比賽，香港代表繼續在巴黎奧運出戰。當中在女子公路單車個人賽，香港的李思穎成功完成賽事，總成績取得第64名，在亞洲車手中排第3。而帆船的貝俊龍目前在總成績排24。

繼男子組的劉允祐之後，在周日（4日）輪到李思穎在女子組出賽。女子組雖然比男子路程短，但158公里的路段仍有1,700米的高低差。李思穎雖然一直都在車群之中未有突圍，不過也沒有因為落後而被踢走，相反中國及南韓的車手在今場也沒法完成比賽。李思穎在最後階段追隨着後尾的車群衝線，在總成績以第64名完成，時間是4小昤10分47秒，與冠軍的美國車手相差接近11分半鐘，但已是亞洲車手中排行第3。