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體育
2024-08-05 00:31:11

巴黎奧運．香港代表｜李思穎女子公路單車亞洲第3完成　帆船貝俊龍難晉級獎牌賽

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香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(相片由港協暨奧委會提供)

香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(相片由港協暨奧委會提供)

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進入最後一個星期的比賽，香港代表繼續在巴黎奧運出戰。當中在女子公路單車個人賽，香港的李思穎成功完成賽事，總成績取得第64名，在亞洲車手中排第3。而帆船的貝俊龍目前在總成績排24。

繼男子組的劉允祐之後，在周日（4日）輪到李思穎在女子組出賽。女子組雖然比男子路程短，但158公里的路段仍有1,700米的高低差。李思穎雖然一直都在車群之中未有突圍，不過也沒有因為落後而被踢走，相反中國及南韓的車手在今場也沒法完成比賽。李思穎在最後階段追隨着後尾的車群衝線，在總成績以第64名完成，時間是4小昤10分47秒，與冠軍的美國車手相差接近11分半鐘，但已是亞洲車手中排行第3。

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香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(相片由港協暨奧委會提供) 香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(相片由港協暨奧委會提供) 香港單車代表李思穎率先在公路單車賽事上陣。(路透社)

李思穎賽後表示，自己即將就要轉移去場地賽的賽場為最後一日的場地單車做準備。對於今次成功完成比賽，她指自己賽前是有擔心，而且過去在亞洲的比賽多以平路為主，不過今次能夠完成，證明自己是可以挑戰這水平，並期望之後可以有更高的目標。

貝俊龍第4日後總成績24

在帆船項目，香港代表的貝俊龍在第4個賽日繼續於馬賽參戰。在男子ILCA7單人帆船，貝俊龍今日先交出一場的第15名，不過之後一場只得32，目前在扣掉最差一場成績後，以136分排第24，距離第10位的遺手有37分差距，明日將是最後一個賽日，同樣進行兩場比賽。賽事前10名可以晉級獎牌賽，不過貝俊龍與前10有一段距離。

貝俊龍繼續出戰帆船項目。(路透社) 貝俊龍繼續出戰帆船項目。(路透社) 貝俊龍繼續出戰帆船項目。(路透社)
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