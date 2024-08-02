巴黎奧運．香港代表｜何詩蓓「冠軍公園」曬兩銅 與港人玩自拍有求必應

何詩蓓來到位於巴黎艾菲爾鐵塔下的「冠軍公園」，與來自世界各地的遊客分享贏牌喜悅。 路透社/Threads@akiakiakikiii

香港女飛魚何詩蓓分別在巴黎奧運女子100及200米自由泳贏得銅牌，兩屆奧運累積兩銀兩銅，成為港隊歷來贏得最多奧運獎牌的健兒。這位26歲港隊代表周四（1日）來到位於巴黎艾菲爾鐵塔下的「冠軍公園」，與來自世界各地的遊客分享贏牌喜悅，現場有近1萬人入場，何詩蓓面對觀眾的拍照、簽名，都來者不拒，亦有大批香港人特意到場與何詩蓓自拍。

何詩蓓大讚場面震撼氣氛熱烈，形容似慶祝派對，希望香港亦可舉行類似活動，她又指起初感到尷尬，但很快投入其中，又見到香港區旗及聽到有觀眾說廣東話就有求必應，想不到現場有這麼多香港人。她於完成個人項目後，周六將與隊友轉戰4x100米混合接力，並與杭州亞運一樣負責蛙式。至於奧運後的計劃，她則表示會先休息和放假。

周六轉戰接力

有於現場的港人於社交平台Threads發文表示，「好榮幸可以見到何詩蓓，香港史上第一個攞到四個獎牌既運動員，好親切同友善，願意攞我地部手機自拍同簽名。So excited to be here to celebrate your achievement and share the joy in Champions Park!Medley relay要繼續加油啊，我地會繼續為你同港隊打氣」。

施祖唐鼓勵續戰2028年奧運

四年後的洛杉磯奧運，何詩蓓將屆30歲，暫未知她會否仍第四次出戰奧運。五戰奧運的瑞典名將施祖唐今屆即使屆30歲仍於100自強勢奪金，她早前受訪時鼓勵何詩蓓視2028年洛杉磯奧運為目標。

