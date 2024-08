巴黎奧運．香港代表｜何詩蓓「冠軍公園」曬兩銅 與港人玩自拍有求必應

周六轉戰接力

有於現場的港人於社交平台Threads發文表示,「好榮幸可以見到何詩蓓,香港史上第一個攞到四個獎牌既運動員,好親切同友善,願意攞我地部手機自拍同簽名。So excited to be here to celebrate your achievement and share the joy in Champions Park!Medley relay要繼續加油啊,我地會繼續為你同港隊打氣」。

施祖唐鼓勵續戰2028年奧運

四年後的洛杉磯奧運,何詩蓓將屆30歲,暫未知她會否仍第四次出戰奧運。五戰奧運的瑞典名將施祖唐今屆即使屆30歲仍於100自強勢奪金,她早前受訪時鼓勵何詩蓓視2028年洛杉磯奧運為目標。