巴黎奧運的乒乓球女單項目進行獎牌戰，在決賽的金牌戰由兩位中國球手對壘，最後由陳夢以局數4:2勝出。而之前進行的銅牌戰，日本的早田希娜就擊敗南韓的申裕斌獲得銅牌。
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決賽中國隊內訌戰
上屆金牌得主的陳夢，今屆在質疑中繼續獲得代表資格出戰奧運，上場擊敗申裕斌入決賽。面對隊友孫穎莎的挑戰，首局孫穎莎先以11:4領先。不過第2局陳夢作出調整，以11:7將局數扳平，之後再以11:4取得第3局，反先局數2:1。
第4局孫穎莎雖然以11:9再度追平局數，但是陳夢經驗仍是優勝，之後連贏兩局11:9及11:6，以局數4:2擊敗孫穎莎，衞冕女單。
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日韓美少女銅牌戰
至於在之前進行的銅牌戰也頗受關注。由日本的早田希娜與南韓的申裕斌對賽，結果由早田以局數4:2取勝。
日本與南韓的乒乓球少女，二人因為有趣及可愛的少女表情而獲得不少支持者。20歲的申裕斌首局以11:9先取得領先，不過在第2局，早田希娜負隅頑抗下，在一度落後1:4比數下，迫至「刁時」，並以13:11取回一局。早田之後乘着氣勢，以12:10及11:7將局數領先至3:1。
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處於劣勢下的申裕斌，在第5局以12:10的比分，一度將局數追貼。然而在最後一局，早田還是發揮穩定，以11:7取得關鍵的勝利，以局數4:2取得個人首面奧運獎牌。這位日本美少女賽後就哭起來，而申裕斌就上前安慰。