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體育
2024-08-02 15:45:54

巴黎奧運｜阿爾及利亞官媒訪問出示童年照　證爭議拳手非「跨性別」

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阿爾及利亞拳手陷入性別爭議。(路透社)

阿爾及利亞拳手陷入性別爭議。(路透社)

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陷入性別爭議的阿爾及利亞拳擊手希莉芙（Imane Khelif），早在個多月前其實在阿爾及利亞的官方媒體，已拿出自己的童年照，證明自己並非如網傳的「生理上男性」。

英國《每日郵報》從阿爾及利亞的官媒「阿爾及利亞頻道」在6月底的一次訪問，揭示希莉芙的過去及其性別爭議問題。希莉芙在訪問中，展示了她的童年照片，證明她是個女性。在訪問中，她回應被指睪酮素超標的爭議：「我想向世界證明，希莉芙是個勇敢的女人。」希莉芙在訪問中亦透露自己的經歷。

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阿爾及利亞女拳手的童年照證非「跨性別」。(影片截圖) 阿爾及利亞女拳手的童年照證非「跨性別」。(影片截圖) 阿爾及利亞女拳手的童年照證非「跨性別」。(影片截圖)

希莉芙指：「這純粹是機會，我從沒想過有一日會成為拳擊手，並且成為世界冠軍。」她表示，自己是在一個保守的家庭中長大，拳擊對於家人來說是男性的活動：「我曾經就喜愛足球，並在我家的小村莊內踢球。我父親一直喜歡足球多於拳擊。不過我在學校在運動已很好，因此老師因為我的身體質素，鼓勵我去成為拳擊手，而他是對的。」

阿爾及利亞質疑是「陰謀」

希莉芙在訪問中表示，自己首次踏上擂台就喜歡上拳擊運動。她又透露在學習拳擊的艱苦過程：「我需要在街上賣麵包，也會收集碟及其他東西去賣賺取金錢，讓我可以來回，因為我來自一個非常貧窮的家庭。」她指自己需要從村莊到城鎮穿梭進行練習。對於去年的世錦賽被取消資格事件。根據奧運的網站指，她是在去年於世錦賽金牌的決賽，對中國拳手楊柳賽前數小時才被指睪酮素超標而取消資格，阿爾及利亞的奧委會質疑有關指控是「陰謀」的一部份。同樣的指控也出現在中華台北的林郁婷身上。

希莉芙又指：「2023年對我而言是困難的一年，這是對我一次重大打擊，但我回來會變得更加堅強，去證明我的力量和決心，並向世界證明希莉芙是個勇敢的女人。」

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