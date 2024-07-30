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體育
2024-07-30 09:30:10

巴黎奧運｜「鄧謝配」不敵日本組合仍出線8強　鄧俊文：好好休息爭取勝利

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「鄧謝配」再度不敵日本組合。（路透社）

「鄧謝配」再度不敵日本組合。（路透社）

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巴黎奧運混雙分組賽，香港首席組合鄧俊文和謝影雪在C組第2場賽事面對上屆銅牌戰對手渡邊勇大和東野有紗，力戰下以局數12落敗。

雖然再一次輸給對手，但「鄧謝配」在小組取得11負，成績仍足夠晉身最後8強。

鄧俊文與謝影雪在分組首戰中華台北的葉宏蔚及李佳馨，僅花37分鐘就以兩局21:1321:13，僅花37分鐘就出線。

今場面對實力強橫的渡邊勇大和東野有紗，對方先以2117取得首局；次局香港代表發力，憑藉鄧俊文多次重扣得分，謝影雪的防守亦相當見效，以2114扳回一局。可惜他們在第3局無法持續強勢，以1821落敗，最後總局數12見負。

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二人均滿意今日表現。（路透社）

二人均滿意今日表現。（路透社）

鄧俊文：好好休息，爭取勝利

賽後，鄧俊文表示滿意今場表現：「其實尚算滿意今日表現，由於我們在第一局和第二局的中段表現得平平，但第二局中個人的表現相對較好，顧慮也少了許多，因此我們能夠奮力追趕並扳回局勢。」

他續道：「雖然提早出線，但都想盡量爭取首名出線。我們雖然輸了很多次，但是我們都有不斷嘗試新的方法應對他們。今天有一段時間打得不錯，找到一定的方法。我們8強前可以休息一日，明天好好準備8強賽事，希望可以爭取勝利。」

謝影雪則享受現場氣氛：「比起東京興奮得多，因為很多來自世界各地的觀眾，無論我們還是對手打得好，他們都會很鼓勵我們，很多掌聲，對我們來說很大動力。今次真的像在一個世界舞台。」

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