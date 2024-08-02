巴黎奧運｜跳水夢之隊出戰男子雙人3米板 王宗源龍道一志在必得

中國跳水「夢之隊」又登場！今屆巴黎奧運的跳水共設8個項目，至今已完成的3項，金牌全部落入夢之隊手中。作為中國跳水隊新一代跳板頭號人物的王宗源，今日將會夥拍龍道一在男子跳水雙人3米板項目出擊，誓要延續夢之隊的掃金之旅。
年僅22歲的王宗源，已是跳水隊中的「大哥」級人馬。上屆東京奧運，王宗源夥拍謝思埸贏得了男子雙人3米板金牌，成為中國跳水隊歷史上最年輕的男子跳板奧運冠軍，同時在個人3米板則拿下了銀牌。今屆賽事，他將會先爭衛冕雙人項目，而拍檔則是由去年開始合作的21歲師弟龍道一。
王宗源與龍道一的組合，去年橫掃了各大賽事，包括世錦賽與世界盃等；而在換上新拍檔後，這位昔日的黃毛小子，在隊中已被稱為「老王」，他也承認現在會想得更多，變得更成熟，也會為爭逐金牌想得更多，在備戰方面要做得更好。
葉詩文余依婷出戰女子200米個人混合泳
另邊廂，游泳項目今日展開女子200米個人混合泳預賽，中國將派出老將葉詩文及「游泳女神」余依婷出戰。曾經歷兩度退役及兩度復出的28歲名將葉詩文，已闖入了今晨的女子200米蛙泳決賽，力證寶刀未老；本身是2012倫敦奧運女子200米及400米個人混合泳金牌選手，今次再戰此項目，絕對不容輕視。至於樣貌標致的余依婷，今屆奧運已率先在女子4X100米自由泳接力摘銅；她在近兩年分別於福岡及多哈的世界賽，都在這項目拿下銅牌，也是去年杭州亞運的金牌得主，今次將是爭牌熱門。