巴黎奧運｜跳水夢之隊出戰男子雙人3米板 王宗源龍道一志在必得

中國跳水「夢之隊」又登場！今屆巴黎奧運的跳水共設8個項目，至今已完成的3項，金牌全部落入夢之隊手中。作為中國跳水隊新一代跳板頭號人物的王宗源，今日將會夥拍龍道一在男子跳水雙人3米板項目出擊，誓要延續夢之隊的掃金之旅。

年僅22歲的王宗源，已是跳水隊中的「大哥」級人馬。上屆東京奧運，王宗源夥拍謝思埸贏得了男子雙人3米板金牌，成為中國跳水隊歷史上最年輕的男子跳板奧運冠軍，同時在個人3米板則拿下了銀牌。今屆賽事，他將會先爭衛冕雙人項目，而拍檔則是由去年開始合作的21歲師弟龍道一。