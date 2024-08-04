巴黎奧運｜荷蘭女金牌跑手受訪令網民震驚：米奇老鼠贏金牌？

在巴黎奧運的田徑項目，荷蘭在4x400米的混合接力項目，爆冷擊敗了在預賽造出新世界紀錄的美國隊贏得金牌。當中重要功臣是最後一棒的女跑手費姬保爾（Femke Bol），她在最後跑出47秒93，從上超越美國隊的姬莉恩布朗（Kaylyn Brown），而賽後網民發掘出她過去的訪問，就再次震驚世界。

在上屆首次增設的4x400米混合接力，是為了推廣性別平等而開始的賽事。上屆金牌得主的美國隊，在今屆預賽已經以打破世界紀錄的時間奪得金牌。然而未知是否美國接力總有失手的「傳統」轉移到這個新項目，在決賽起跑得第6的荷蘭隊，卻在之後逐漸追上。到第3棒時荷蘭仍是第4名，不過費姬保爾竟跑出47秒93的時間，讓她最終以0.31秒時間力壓美國奪金。