巴黎奧運｜聖盧西亞人口不足廿萬奪首金　百米飛人自幼喪父赤腳練跑

加勒比海小國聖盧西亞周六揚威世界！土地面積只有617平方公里、人口不足20萬的島國，居然出產了全球跑得最快的女人。23歲新任女飛人艾菲特（Julien Alfred），在巴黎奧運女子100米跑，打破熱門美國隊的大包圍，以10.72秒的成績跑贏一眾名將為聖盧西亞贏得國家史上首面奧運金牌，令自己聲名大噪，同時向世界「介紹」聖盧西亞。

聖盧西亞在1979年宣布脫離英國獨立，位於東加勒比海小安地列斯群島之中，在向風群島的中部，屬熱帶海洋性氣候，全年如夏。旅遊業是該國的主要收入來源，其次是製造業及農業，香蕉是該國最大出產的農作物。

以牙買加飛人保特為目標

聖盧西亞自1996年開始參加奧運，來到今屆才由艾菲特打破獎牌荒。艾菲特在聖盧西亞首都出世，以牙買加飛人保特為奮鬥目標，小時候習慣赤腳、穿着校服通街跑，小學田徑天賦已爆發，跑贏其他男同學。艾菲特12歲人生迎來痛擊，父親突然去世，令她一度退出跑步訓練。媽媽Joanna說：「她很想讓爸爸看到自己出現在奧運，但他卻再也看不到了。」

14歲，艾菲特重拾對田徑的熱愛，離開「傷心地」去牙買加讀中學。單親媽媽Joanna，要照顧4個小孩，幸好有家人幫忙才維持生計，故不能陪伴艾菲特左右。2015年，艾菲特為國家贏得首面國際賽事金牌，在英聯邦青年田徑賽贏得U18百米跑金牌，頓時成為全國、甚至全球跑壇的明日之星。