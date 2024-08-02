大堀彩（Ohori Aya）被華語傳媒形容為「空靈女神」，外表瘦削的她今晨在巴黎奧運羽毛球女單16強，落後一局下反勝新加坡球手楊佳敏，首戰奧運就晉身8強，將在周六下午出戰班牙馬蓮（Carolina Marin）爭入4強。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
大堀彩世界排名第10
大堀彩來自羽毛球世家，父親是福島高校羽毛球教練，令她與姊姊大堀優走上羽毛球之路。在福島311地震後，受影響的大堀彩要改到其他城市練習，但無損她對羽毛球的熱愛。大堀彩以出色的腦袋填補肌肉，早在11年前已在日本成名，當時被冠以「最美羽毛球高中生」之稱名。值得一提是時至今，父親仍是大堀彩的教練，在勝出冠軍後輕輕摸大堀彩的頭。大堀彩自2019年起不時接拍廣告，由日本服飾到運動飲品等，人氣高企，大堀彩IG只有49個帖子就獲9萬Followers。
巴黎奧運｜意大利女拳手面對性別爭議選手 高呼不公：「退出只為保住條命」
大堀彩曾一度想退休
然而勝利不是常在，大堀彩自亞青女單金牌後，在職業賽因力量有限而成績常常不及同輩山口茜、奧原希望等日本隊友，失落里約奧運及東京奧運資格，更一度不在國家隊名單之列，令空靈女神一度產生掛拍念頭。不過杭州亞運女單銅牌及今年泰國羽球大師賽、澳洲羽球公開賽先後摘金，令大堀彩一直堅持下去，更在今屆奧運殺入8強。
大堀彩周六下午鬥馬蓮
羽毛球女單世界排名第10的大堀彩鮮有拍拖傳聞，被日本傳媒報道為單身。她將在8月3日（周六）下午2時半起第2場對西班牙馬蓮（Carolina Marin），勝方將惡鬥中國球手何冰嬌或陳雨菲。南韓選手安洗瑩及日本的山口茜在另一條線孕爭入4強，而泰國球手（Ratchanok Intanon）將鬥印尼球手Gregoria Tunjung。.