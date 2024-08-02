摘金後訪問 拜利絲：「懶理Haters」 賽後比莉絲接受訪問時提到自己在選手村的所見所聞，「在選手村很多人會稱我為『Goat』（Greatest of All Time，史上最強），這給予我很大信心，我之前都拿過金牌，所以今次有信心再做一次。」經歷上屆奧運，少不免外界批評，但比莉絲視之為動力，「要批評的只會繼續批評，但批評只會更加激發我。」 先後於團體體操及個人全能封后，比莉絲的巴黎奧運之旅還未完結，皆因她還打入了三項個人項目的決賽，包括跳馬、平衡木、自由體操，挑戰一屆奧運內勇奪五金，創下歷史。 巴黎奧運｜何詩蓓兩屆奧運得2銀2銅 談成功哲學：一直相信自己