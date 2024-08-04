巴黎奧運｜美國男籃大勝波多黎各　艾華士堀起成接班人？

美國男籃出戰今屆巴黎奧運最後一場分組賽，以104:83大勝波多黎各，分組賽三戰全勝晉身八強。
今場「夢之隊」未算受到太大考驗，效力NBA明尼蘇達木狼的艾華士（Anthony Edwards）攻入本場最高的26分，其得分能力或成美國男籃另一個可怕武器。
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「夢之隊」一度落後八分 靠穩健防守反勝
今場美國男籃重新將安比（Joel Embiid）擺入正選陣容，但開賽未入局，防守更是不穩，一度落後波多黎各17:25，於第一節更落後25:29。
於第二節開始，「夢之隊」逐漸企穩陣腳，其中防守更見進步，波多黎各完全未能招架，美國男籃半場反超至64:45。最終「夢之隊」成功保住領先優勢，完場以104:83，21分之差大勝波多黎各，分組賽三戰全勝殺入八強。
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美國得分手優良傳統 愛華士或成接棒人
今場美國男籃再有奇兵，後備上陣的艾華士（Anthony Edwards）攻入本場最高的26分，而中鋒安比特得10分，首次於巴黎奧運正選的達譚（Jayson Tatum）獲得10分10籃板的「雙雙」數據。
歷來「夢之隊」的全能得分手在國際賽場上可謂如魚得水，被譽為NBA史上最強得分手的杜蘭特（Kevin Durant）更是美國男籃史上得分最高（435分）的球員，而已退休的安東尼（Carmelo Anthony）在出戰三次奧運時可謂大殺四方。年僅22歲的安東尼愛華士近年在NBA賽場嶄露頭角，或許在今次奧運後，可以接替杜蘭特在「夢之隊」全能得分手的角色。