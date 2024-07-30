巴黎奧運｜祖高域輕取拿度晉第3圈 第60次宿敵對決 祖：珍惜這對手

祖高域（Novak Djokovic）和拿度（Rafa Nadal），場上是宿敵，場下是朋友。
這2名近20年在網壇最有影響力的球員，在巴黎奧運男子網球單打第二圈再度碰頭，上演「夢幻對決」，最終狀態較好的祖高域直落2盤淘汰拿度，打入第3圈。
由2006年首次交手，18年後，這次已是他們在職業生涯第60次碰頭，這更是網壇歷史上出現最多的的宿敵對決。勝負對他們固然緊要，但更重要的，是享受和珍惜這個對手。
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祖高域輕取首盤 次盤一度牽起高潮
祖高域在首盤先以6：1輕鬆拿下。在次盤連勝4局後，拿度一度回勇，連破對方2個發球局，一度為比賽帶來高潮。但最後祖高域站穩住腳，再度成功破發，以6：1、6：4贏得賽事。
這名一號種子在賽後說：「簡直鬆了一口氣！在次盤領先4：0時，一切似乎都按我預期的方向發展，但也許在4：1時有些過於放鬆，打了一個相當糟糕的發球局。」
他續道：「你不能給拿度任何機會，因為他一定會乘勝追擊，特別是在這個場地上，幸好我最後幾次發球做得很好。這真是一場非常接近的比賽，尤其是第二盤，但我對自己的表現非常滿意。」
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祖高域：珍惜這場比賽
這兩位網球史上最成功的網球員一共擁有46個大滿貫冠軍，今天於巴黎的比賽場地亦是在2006年，他們首次交手時的地方。
談及與拿度的對決，祖高域想表達的是「珍惜」：「回到2006年，我們誰也沒想到將近20年後，我們會在同一場地上，在奧運上再次對決。以我們這對宿敵對決及對整個網球運動角度來說，我認為大家都會非常珍惜這場比賽。」
祖高域成功晉級，下場對手將是德國的高柏費爾（Dominik Koepfer），他將會繼續追續他職業生涯還未贏過的奧運男單金牌。
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拿度：已盡了最大努力
至於落敗的拿度，今場幾可肯定是他們奧運男單最後一次亮相。他說：「過去兩年我受了很多傷，所以如果我感覺自己不再有競爭力，或者身體狀況不適合繼續下去，我會停止，並告訴大家，但我不會每天都在想我是否會退役。」
最後，他說：「如果這是我在這裡的最後一場比賽，我會表示平靜地面對，我已盡了最大的努力，無可抱怨。」