巴黎奧運｜祖高域男單封王　成「金滿貫」第五人

苦戰兩盤至決勝局 勇奪「金滿貫」圓夢

網壇三巨頭中，賽前只有祖高域（Novak Djokovic）未曾奪得奧運金牌，他的對手費達拿（Roger Federer）和拿度（Rafael Nadal）分別在2008年北京奧運奪得男雙金牌和男單金牌。而祖高域只曾在北京奧運拿下銅牌，奧運金牌是他職業生涯最後一項未贏過的冠軍。作為賽事的焦點人物，他在當地時間4日的決賽中，直落兩盤以7:6的成績擊敗21歲西班牙新星艾卡拿斯(Carlos Alcaraz)，首次在奧運會上奪金。成為繼拿度和「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）等人後，網壇第五位完成「金滿貫」的球手。