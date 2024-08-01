跆拳道自2000年正式成為奧運競賽項目，經過24年的等待，盧蔚豐（Chris）終於創造歷史，成為首名出戰奧運的香港跆拳道運動員。這名外表文質彬彬的22歲小伙子闖奧過程曲折，對於這張「失而復得」的入場券倍感珍惜，揚言帶著一個使命進軍巴黎：為香港所有跆拳道愛好者夢想而戰！

盧蔚豐獲遞補參賽奧運

盧蔚豐今年3月出戰亞洲區奧運資格賽，於68公斤以下級連擊挫蒙古及中華台北選手殺入4強，不敵代表難民隊參賽的阿富汗選手阿巴斯未能入決賽。雖然隨後擊敗巴勒斯坦對手拿下銅牌，但在只有前兩名才可獲奧運席位的情況下，盧蔚豐本來緣盡奧運，卻柳暗花明，原來阿巴斯不符合資格代表難民隊，結果由盧蔚豐獲遞補資格，成為奧運跆拳道香港第一人。