跆拳道自2000年正式成為奧運競賽項目，經過24年的等待，盧蔚豐（Chris）終於創造歷史，成為首名出戰奧運的香港跆拳道運動員。這名外表文質彬彬的22歲小伙子闖奧過程曲折，對於這張「失而復得」的入場券倍感珍惜，揚言帶著一個使命進軍巴黎：為香港所有跆拳道愛好者夢想而戰！
盧蔚豐獲遞補參賽奧運
盧蔚豐今年3月出戰亞洲區奧運資格賽，於68公斤以下級連擊挫蒙古及中華台北選手殺入4強，不敵代表難民隊參賽的阿富汗選手阿巴斯未能入決賽。雖然隨後擊敗巴勒斯坦對手拿下銅牌，但在只有前兩名才可獲奧運席位的情況下，盧蔚豐本來緣盡奧運，卻柳暗花明，原來阿巴斯不符合資格代表難民隊，結果由盧蔚豐獲遞補資格，成為奧運跆拳道香港第一人。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
也許冥冥中自有主宰，盧蔚豐形容這個奧運席位彌足形貴，給自己一個極大使命。「奧運是每個運動員夢寐以求的舞台，是世界上最大的競技舞台，我作為第一個跆拳道港將出戰奧運，代表著十多萬香港跆拳道愛好者而戰，感受到極大使命感。」盧蔚豐又指，要在五環舞台上「搏盡無悔」，讓全世界的人知道，香港業餘跆拳道運動員都可以打奧運。「目標打好每一場比賽，目標當然是衝擊獎牌！」
盧蔚豐時間表賽程
跆拳道男子68公斤以下級
賽程（香港時間8月8日）
- 15:00開始 16強
- 20:30開始 8強
- 22:11開始 4強
- 01:30開始 復活賽
- 02:19、02:51 銅牌戰
- 03:23 金牌戰
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盧蔚豐IG
IG：chrislo.__
年齡：22歲
級別：男子68公斤以下級
盧蔚豐威水史
- 2024年巴黎奧運亞洲區資格賽（－68公斤） 銅牌
- 2019年澳洲公開賽青少年組（－63公斤） 銀牌
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盧蔚豐就讀浸會大學
- 盧蔚豐7歲學打跆拳道，後加入港隊，2019年曾獲澳洲公開賽青少年組63公斤以下級別銀牌，現時就讀浸會大學管理學高級文憑（運動與健康生活）。
- 2023年7月首次代表香港參加世界大學運動會，9月亦有出戰杭州亞運會。
- 2024年3月在亞洲區奧運資格賽拿下銅牌，本來無緣奧運，但由於有排名較高的選手被DQ而獲替補資格，首次征奧成為香港第一人。
原文刊登於 Yahoo 體育