巴黎奧運｜百米男飛人誕生　「遊戲王」利里斯以0.005秒之微封王

萬眾矚目的奧運田徑賽事—男子100米決賽精彩落幕！
今屆巴黎奧運的百米男飛人終於誕生，由美國選手利里斯（Noah Lyles）於決賽跑出9.79秒，於男子100米摘金。
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決賽高手雲集 利里斯以第三快成績入決賽
今屆巴黎奧運100米決賽競爭激烈，決賽選手包括現時世界排名第一的「遊戲王」飛人利里斯、上屆東京奧運金牌得主積及斯（Marcell Jacobs）、曾跑出今季最快時間9.77秒的牙買加選手湯臣（Kishane Thompson）等等。
賽前大熱利里斯於準決賽跑出9.83秒，排第三晉身決賽，而跑出準決賽最快時間的選手為牙買加的湯臣，他於準決賽跑出9.80秒。
巴黎奧運｜美國世錦賽個人雙金跑手利里斯 藏《遊戲王》藍眼白龍卡選拔賽奪冠
重溫利里斯於奧運選拔賽抽出「遊戲王」卡牌：
Noah Lyles really pulled out a Yu-Gi-Oh! card for his 100m intro. 😂— NBC Sports (@NBCSports) June 23, 2024
(Blue-Eyes White Dragon, for those wondering.) #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/GaBqKzH2xF
利里斯首40米排最後 鬥至最後贏0.005秒
起步時湯臣應聲彈出，利里斯起步稍慢，首40米仍排於第尾，仍能從後追上。決賽衝線一刻非常接近，湯臣與利里斯幾乎同時衝線。賽後兩人一共造出9.79秒的成績，最終需要經慢鏡重播才能分到兩人先後，利里斯跑出9.784秒，而湯臣跑出9.789秒。利里斯比湯臣快0.005秒，以奧運史上最少差距，成為今屆巴黎奧運的百米男飛人，而美國選手卡利（Fred Kerley）則跑出9.81秒摘銅。
賽後利里斯重溫決賽一槍 ：「放開去跑。」
利里斯這面金牌得來不易，為美國自2004年雅典奧運憑加特連（Justin Gatlin）摘金後，事隔20年再次出產百米男飛人。
賽後利里斯接受訪問時表示，賽前他早已知道決賽的差距會是些微之差，「準決賽之後，團隊有人跟我說：『決賽的差距將會是非常非常少。』他說得真對。」回顧自己的摘金過程，利里斯形容他不滿意預賽的表現，「預賽之後我有點不開心，因為我的表現平平。之後我在準決賽跑出9.83秒，我的運動治療師跟我說：『你太繃緊了，你要放開去跑。』最後一槍，我就是放開去跑。」最後這名新科百米男飛人表示自己還會有更多好表現，大家拭目以待。