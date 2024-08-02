熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-02 01:41:00

巴黎奧運｜男單乒乓中國樊振東4:3險勝日本張本智和　晉級四強

分享：
巴黎奧運｜男單乒乓中國樊振東4:3險勝日本張本智和　晉級四強 （美聯社）

巴黎奧運｜男單乒乓中國樊振東4:3險勝日本張本智和　晉級四強 （美聯社）

adblk5

巴黎奧運乒乓球賽事今日（8月1日）去到男單八強，中國隊代表樊振東與日本球手張本智和激戰7局，最後樊振東以4：3險勝張本智和，晉級四強。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播香港隊爭收視（附直播連結）

中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社） 中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社） 中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社） 中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社） 中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社） 中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社） 中國選手樊振東和日本代表張本智和激戰7局。（美聯社）

激戰七局　決勝局樊振東連取4分反勝

張本智和在首兩局以11：2和11：9一度領先樊振東，但之後被樊連贏兩局11：4及11：7，追成平手。張本智和在第五局再贏一局，去到關鍵的第六局，樊振東反勝11：7。二人進入決勝局第七局，張本智和本來領先4分，樊振東再追回3分，最後樊振東連取4分，以11：7險勝晉級四強。

樊振東賽後大讚張本智和發揮出色︰「他一直給我施壓。不過我全場都非常堅定，沒有想過輸。奧運舞台上面對每一個對手，我都會竭盡全力。」

另一方面，在日本出生、父母皆為前中國乒乓球運動員的張本智和輸得不甘心︰「不管比賽打得有多好，我還是輸了，所以非常不甘心。如果不是奧運會，我將以微笑告別比賽。」不過張本智和稱希望在男團項目上擊敗中國。

巴黎奧運｜國家隊這些焦點項目不容錯過 觀賽指南懶人包

adblk6
張本智和原本領先兩局，及後被樊振東追回。（美聯社） 張本智和原本領先兩局，及後被樊振東追回。（美聯社） 張本智和原本領先兩局，及後被樊振東追回。（美聯社） 張本智和原本領先兩局，及後被樊振東追回。（美聯社）

中華台北林昀儒對戰主場代表李布隆　八強止步

在今日另一場男子乒乓單打八強賽事中，中華台北代表林昀儒對戰法國選手李布隆（Felix Lebrun），苦戰7局後以3比4無緣四強。前4局二人以2比2打和，第5局林昀儒曾一度領先，可惜其後被李布隆以11：8追回。即使林昀儒在第六局扳平，決勝第7局一開局便連失7分，最後八強止步。

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事　趙顯臻賽艇爭取更高排名

中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社） 中華台北代表林昀儒不敵法國球手李布隆，八強止步。（美聯社）