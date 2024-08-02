巴黎奧運乒乓球賽事今日（8月1日）去到男單八強，中國隊代表樊振東與日本球手張本智和激戰7局，最後樊振東以4：3險勝張本智和，晉級四強。
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激戰七局 決勝局樊振東連取4分反勝
張本智和在首兩局以11：2和11：9一度領先樊振東，但之後被樊連贏兩局11：4及11：7，追成平手。張本智和在第五局再贏一局，去到關鍵的第六局，樊振東反勝11：7。二人進入決勝局第七局，張本智和本來領先4分，樊振東再追回3分，最後樊振東連取4分，以11：7險勝晉級四強。
樊振東賽後大讚張本智和發揮出色︰「他一直給我施壓。不過我全場都非常堅定，沒有想過輸。奧運舞台上面對每一個對手，我都會竭盡全力。」
另一方面，在日本出生、父母皆為前中國乒乓球運動員的張本智和輸得不甘心︰「不管比賽打得有多好，我還是輸了，所以非常不甘心。如果不是奧運會，我將以微笑告別比賽。」不過張本智和稱希望在男團項目上擊敗中國。
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中華台北林昀儒對戰主場代表李布隆 八強止步
在今日另一場男子乒乓單打八強賽事中，中華台北代表林昀儒對戰法國選手李布隆（Felix Lebrun），苦戰7局後以3比4無緣四強。前4局二人以2比2打和，第5局林昀儒曾一度領先，可惜其後被李布隆以11：8追回。即使林昀儒在第六局扳平，決勝第7局一開局便連失7分，最後八強止步。