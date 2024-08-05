巴黎奧運｜烏克蘭跳高女神奪金　烏澳四選手包辦頭三

逆境中 到達新高 來自烏克蘭的馬胡姬婭在賽前已是焦點人物，上月剛剛將女子跳高的世界記錄推高至2.1米，打破了長達37年的世界紀錄。她在決賽中的最終成績為2米，擊敗了來自澳洲等國的對手贏得金牌。 巴黎奧運｜荷蘭女金牌跑手受訪令網民震驚：米奇老鼠贏金牌？