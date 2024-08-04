巴黎奧運｜游泳男神汪順奪銅「沒有遺憾」　四朝元老三度拎牌

內地「泳壇男神」汪順2日在奧運男子200米個人混合泳決賽奪銅，有着陽光大男孩臉孔的汪順是奧運「四朝元老」。對於外界好奇汪順年僅30歲就被稱為「老將」，「洪荒少女」傅園慧就解釋，游泳界20多歲就算老將了。

根據《封面新聞》，汪順曾在里約奧運男子200米個人混合泳奪銅，東京奧運則是拿下金牌。作為衛冕冠軍的他，在當地時間2日舉行的決賽中，游出1分56秒00的成績奪銅，連續3屆奧運會都在該項目站上頒獎台。冠軍則是法國超級新秀馬爾尚（Leon Marchand），英國史考特（Duncan Scott）則拿下銀牌。