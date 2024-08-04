巴黎奧運｜游泳男神汪順奪銅「沒有遺憾」　四朝元老三度拎牌

內地「泳壇男神」汪順2日在奧運男子200米個人混合泳決賽奪銅，有着陽光大男孩臉孔的汪順是奧運「四朝元老」。對於外界好奇汪順年僅30歲就被稱為「老將」，「洪荒少女」傅園慧就解釋，游泳界20多歲就算老將了。
根據《封面新聞》，汪順曾在里約奧運男子200米個人混合泳奪銅，東京奧運則是拿下金牌。作為衛冕冠軍的他，在當地時間2日舉行的決賽中，游出1分56秒00的成績奪銅，連續3屆奧運會都在該項目站上頒獎台。冠軍則是法國超級新秀馬爾尚（Leon Marchand），英國史考特（Duncan Scott）則拿下銀牌。
22歲後易出現體能下降
賽後，汪順在微博發文表示：「道阻且長，行則將至；行而不輟，未來可期。第4次奧運之旅，今朝畫上句號了，傾盡全力，銅牌已滿足，沒有遺憾了。」
在2016年里約奧運以一句「我已經用了洪荒之力了」爆紅的傅園慧，作客節目時也談到對「老將」汪順的敬佩之意。當主持人問到：「汪順才30歲，30歲對你們來說已經是老了嗎？」傅園慧解釋：「在我們的情況下，20多歲真的就是老將了。一般迅速上升期是在17、18歲，16至18歲是頂峰期，22歲以後容易出現身體體能下降的情況。」
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