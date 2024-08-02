巴黎奧運｜港隊單車田徑周末登場 李思穎接棒公路賽馳騁

隨着張家朗及何詩蓓兩位港隊奧運巨星，相繼結束本屆個人項目賽事之後，港隊焦點將會轉移到另一傳統強項——單車之上。單車港隊自去年6月「牛下女車神」李慧詩宣布退役後，領軍重任落到「小女車神」李思穎(Ceci)身上，今屆她會雙線出擊，包括場地及公路賽，其中周日晚8時她會先於女子公路單車賽披甲，力爭佳績。

Ceci早前受訪時曾提到，自己仍未足以成為接班人，但會努力練習去提升自己，期望將來為港隊爭光。23歲的她是自2004年黃金寶於雅典奧運後，首位在奧運雙線出擊的車手，更是首位兼戰單車雙線的女運動員。雖然主項是場地單車全能賽，但Ceci在2021年曾贏得全運女子公路單車賽，寫下歷史之餘，亦證明了實力。對於今屆奧運的目標，她早前說：「希望全能賽踩入前10名，公路賽的話，則以完賽為目標。」由於場地賽在下周日(11號)才舉行，李思穎現階段全力備戰全長達158公里的公路賽。