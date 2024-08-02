巴黎奧運｜港隊單車田徑周末登場 李思穎接棒公路賽馳騁

隨着張家朗及何詩蓓兩位港隊奧運巨星，相繼結束本屆個人項目賽事之後，港隊焦點將會轉移到另一傳統強項——單車之上。單車港隊自去年6月「牛下女車神」李慧詩宣布退役後，領軍重任落到「小女車神」李思穎(Ceci)身上，今屆她會雙線出擊，包括場地及公路賽，其中周日晚8時她會先於女子公路單車賽披甲，力爭佳績。
Ceci早前受訪時曾提到，自己仍未足以成為接班人，但會努力練習去提升自己，期望將來為港隊爭光。23歲的她是自2004年黃金寶於雅典奧運後，首位在奧運雙線出擊的車手，更是首位兼戰單車雙線的女運動員。雖然主項是場地單車全能賽，但Ceci在2021年曾贏得全運女子公路單車賽，寫下歷史之餘，亦證明了實力。對於今屆奧運的目標，她早前說：「希望全能賽踩入前10名，公路賽的話，則以完賽為目標。」由於場地賽在下周日(11號)才舉行，李思穎現階段全力備戰全長達158公里的公路賽。
劉允祐出戰男子公路單車賽
單車港隊另一位代表劉允祐，則會先在明日下午5時出戰男子公路單車賽出場。27歲的劉允祐同樣是首次出戰奧運，他也將目標定在有如前輩黃金寶那樣，能夠完成全程約285公里的個人公路賽賽事。在單車隊8年，劉允祐一度想過放棄，但最終對單車運動的熱愛讓他堅持下去；去年在杭州亞運拿下男子個人公路計時賽的銅牌，更是重大鼓舞，而今次能夠在一直夢想參與的環法單車賽部分賽道出戰，成為他出賽爭取佳績的最大動力。
香港飛人刁俊稀明午登場
另外，游泳港隊明天亦會在女子4X100米混合接力賽出戰，已有奧運4牌在手的「泳后」何詩蓓未知會否與一眾隊友包括張心悅、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅及歐鎧淳攜手作戰。此外，田徑港隊的24歲「飛人」刁俊稀，亦獲得外卡參戰今次男子100米跑賽事，明日下午4時35分便會登場。他在去年5月曾跑出個人最佳的10秒33，今次要挑戰一眾世界級飛人，極需大家越洋為他打氣。