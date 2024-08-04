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體育
2024-08-04 15:24:00

巴黎奧運｜法國撐桿跳選手下身「縮唔切」　尷尬地未能晉級

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法國的撐桿跳選手艾米拉迪。(路透社)

法國的撐桿跳選手艾米拉迪。(路透社)

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東道主法國的撐桿跳選手艾米拉迪（Anthony Ammirati）在上周末（3日）的男子撐桿跳預賽失手，未能晉級巴黎奧運的決賽，而失手過程卻引起網民討論。皆因是他雖然身體越過橫桿，但因為下體卻觸碰到橫桿掉落，令他錯失決賽機會。

21歲的艾米拉迪是法國的田徑新星，他在2022年的世界U20錦標賽贏過金牌。在今次的奧運預賽，他在A組的預賽出戰，在首兩跳的5.40及5.60米都成功過關，然而就在5.70米，他在第3跳時已彎曲身體準備越過橫桿，而不幸地下身卻「挺直」直撞橫桿，令橫桿掉落，也令他因此無法繼續。在計算最後晉級資格中，最低的一位選手也就是越過5.70米。

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然而網民把這一幕放網上分享，一個網民表示：「艾米拉迪未能過桿，評述員已經很難解釋甚麼事了。我就快笑死了。」也有人說：「最好的落敗方式，就是男性尊嚴還在」，亦有指：「是不幸，不過彈性不錯」。

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法國的撐桿跳選手艾米拉迪下身碰到橫桿。(影片截圖) 法國的撐桿跳選手艾米拉迪。(路透社) 法國的撐桿跳選手艾米拉迪。(路透社) 法國的撐桿跳選手艾米拉迪。(路透社)
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