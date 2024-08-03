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體育
2024-08-03 05:27:00

巴黎奧運｜法國大熱泳手馬桑狂掃四金　中國隊汪順男子200米混合泳摘銅　

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巴黎奧運｜法國大熱泳手馬桑狂掃四金　中國隊汪順男子200米混合泳摘銅（美聯社）

巴黎奧運｜法國大熱泳手馬桑狂掃四金　中國隊汪順男子200米混合泳摘銅（美聯社）

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巴黎奧運游泳比賽在第七個比賽日繼續掀起高潮，法國大熱泳手馬桑（Leon Marchand）在男子200米個人混合泳項目中以1分54.06秒的成績奪冠，並刷新奧運紀錄，是其今屆奧運獲得的第四面金牌。

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馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社） 馬桑在男子200米個人四式中奪冠，今屆奧運已橫掃四面金牌。（美聯社）

拋離超過一秒獲勝　本屆奧運橫掃四金　

22歲的馬桑在男子200米個人混合泳中，從50米後便一直領先，最後更以拋離超過1秒的姿態獲勝，這亦是他在本屆奧運會上獲得的第四面金牌；而英國的史葛（Scott）和中國的汪順則分別獲得銀牌和銅牌。

汪順獲銅衛冕失敗　希望繼續「游下去」　

上屆200米個人混合泳冠軍、今屆獲銅的汪順在賽後接受訪問，表示：「我熱愛游泳，在游泳池裏比賽和訓練，我覺得非常快樂。特別是今天，可能是我最後一次參加200米個人混合泳比賽，但如果有可能的話，我還想繼續游下去。」

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中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（美聯社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（美聯社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（美聯社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（美聯社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（美聯社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（美聯社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（新華社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（新華社） 中國隊汪順男子200米混合泳摘銅。（新華社）

澳洲游泳名將麥姬雲刷新奧運紀錄　成功衛冕

在同日的男子50米自由泳決賽中，澳洲的麥格禾（Cameron Mcevoy ）以21.25秒奪得金牌，僅以0.05秒的優勢力壓英國的樸特（Benjamin Proud），而法國泳手文奴度（Florent Manaudou）則獲得銅牌。

另一場女子200米背泳賽事中，澳洲名將麥姬雲（Kaylee Mckeown）以2分03.73秒刷新奧運紀錄，成功衛冕，並成為首位澳洲泳手連贏兩屆100米自由泳和200米自由泳金牌；而銀牌和銅牌分別由美國的莉根·史密芙（Regan Smith）和加拿大瑪絲（Kylie Masse）獲得。

 

 

澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社） 澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社） 澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社） 澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社） 澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社） 澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社） 澳洲名將麥姬雲成功衛冕女子200米背泳金牌。（美聯社）
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