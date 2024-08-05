巴黎奧運賽事進行得如火如荼，香港隊憑江旻憓、張家朗的兩金，和何詩蓓的兩銅，暫時位列巴黎奧運獎牌榜排名第二十。而獎牌榜首三位暫時為美國、中國和法國。
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江旻憓張家朗先後奪金 何詩蓓自由泳兩銅
本屆港隊首面獎牌，由江旻憓在香港時間7月28日凌晨、當地時間7月27日晚上，在女子重劍個人賽贏得，是香港隊今屆首面金牌，亦是香港隊史上第三面金牌。「劍神」張家朗則在香港時間7月30日凌晨、當地時間7月29日晚上贏得男子花劍金牌，衛冕冠軍，為68年來首人衛冕男子花劍。同日，香港「女飛魚」何詩蓓面隊兩位強勁的澳洲對手，亦在女子200米自由泳取得銅牌。
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美國暫居奧運獎牌榜榜首
截至香港時間8月5日下午12時，美國以19金26銀26銅，共71面獎牌位居巴黎奧運獎牌榜榜首；緊接著的是中國，以19金15銀11銅，共45面獎牌列奧運獎牌榜第二；緊接著的是法國，共有12金14銀18銅；而澳洲以12金11銀8銅，共31面獎牌位列巴黎奧運獎牌榜第四。而香港列奧運獎牌榜20名。