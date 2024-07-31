巴黎奧運｜梅利男雙再險勝晉級流下「快樂的眼淚」　拿度夥艾卡拉斯入八強

昔日球壇四大天王的拿度（Rafael Nadal）與梅利（Andy Murray）都即將退役，今屆都成為二人最後的奧運賽事。在男單拿度出局後，他們都只有在男雙繼續努力，而二人最後都成功過關，當中梅利與拍檔伊雲斯（Dan Evans）險勝過關，賽後非常激動。

兩屆奧運金牌，37歲的梅利以今屆作為掛拍之戰，因此每一場都可能是最後一場。在男單的次圈，他與伊雲斯面對比利時的Sander Gille及Joran Vliegen，二人首盤先贏6:3。可是在第2盤被對手迫到決勝局，梅利組合在錯失兩個賽點下，被比利時組合以10:8的細分反勝及追平盤數下。雙方以第3盤分勝負，在率先取得10分的決勝盤，梅利組合還是只險勝11:9，以盤數2:1晉級。