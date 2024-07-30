李卓耀與周天成同組 「是的，世界上沒甚麼是不可能，每一人都可以，贏誰都可以。別人或會認為我說說而已，但要夠膽說出口，有這種決心才能逼出潛能。雖然我知道自己的實力未完全達至最高的水平，但不是沒有衝擊能力，我說的是衝擊金牌。」抽籤後，李卓耀巴黎奧運小組與中華台北「一哥」周天成及墨西哥球手Luis Ramon GARRIDO同組，爭奪一個出線淘汰賽席位。 李卓耀參賽時間表 7月27至8月5日．男子羽毛球單打 巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

李卓耀IG IG：lee_cy 年齡：27歲 李卓耀威水史 2013年亞洲青年運動會 亞軍

2018年香港公開賽（超級500賽） 4強

2019年亞洲混合團體賽 銅牌

2019年香港公開賽（超級500） 冠軍

2021年丹麥公開賽（超級1000） 4強

2022年法國公開賽（超級750） 4強

2023年泰國公開賽（超級500）亞軍

2023年丹麥公開賽（超級750） 4強

2024年印度公開賽（超級750） 亞軍 巴黎奧運｜澳洲李克勤參加咩項目？ 唔係足球而係田徑