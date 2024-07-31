上屆奧運，香港乒乓女將朱成竹以後補身份前赴東京，在場邊親眼目睹杜凱琹、李皓晴及蘇慧音歷史性勇奪女團銅牌，只能做最近距離的「觀眾」。三年之後，這位浙江姑娘終於成為港隊主力，她坦言過去三年一直幻想自己站上頒獎台的那一刻，「我很期待，希望再為港乒贏到獎牌。」

上屆奧運，香港乒乓女將朱成竹以後補身份前赴東京，在場邊親眼目睹杜凱琹、李皓晴及蘇慧音歷史性勇奪女團銅牌，只能做最近距離的「觀眾」。三年之後，這位浙江姑娘終於成為港隊主力，她坦言過去三年一直幻想自己站上頒獎台的那一刻，「我很期待，希望再為港乒贏到獎牌。」

三年一直當女隊陪練、替補球員

朱成竹小時候並不喜歡打乒乓球，只是因為父親喜愛，所以7、8歲時被送去參加乒乓球訓練班。在啟蒙老師褚建偉的指導下，她15歲加入上海市隊後才漸漸愛上這項運動，16歲就由上海南下加入港隊。朱成竹2016年勇奪世青巡迴系列總決賽女子單打冠軍，被視為港女乒接班人，然而其後成績浮浮沉沉，一直當女隊陪練、替補球員……足足三年，盡是迷茫與自我懷疑。

上屆奧運香港女隊贏得團體賽銅牌，朱成竹雖然在陣，惟只屬後備身份，沒有落場機會，那面獎牌根本與她毫無關係。不過，默默耕耘的苦練歲月卻使得朱竹心內心更強大、更堅強。東奧之後，她開始「爆Seed」，2022年在世乒團體賽憑搶眼表現令人留下印象，生涯第11年終在港隊佔一席位，之後在多個WTT國際賽皆有牌落袋，女單世界排名甚至一度超越杜凱琹成為新港乒「一姐」。