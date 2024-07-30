巴黎奧運｜日本體操後上奪金　中國蘇煒德單槓失誤道歉

巴黎奧運的男子體操在周一（29日）進行團體賽的項目，中國隊在最後的單槓接連失手之下，被日本隊後來居上奪得金牌，日本隊成員賽後在場內歡呼。至於因為在單槓掉落的蘇煒德，就在記者會上向隊友致歉。

上屆奧運金牌的俄羅斯在今屆未能出戰，賽事就變成銀牌的日本與中國的爭奪。中國隊由劉洋、蘇煒德、蕭若騰、張博恆及鄒敬園代表出戰，當中蕭若騰與鄒敬園都是上屆銅牌的成員，而劉洋上屆未有出戰團體賽，但也是吊環的金牌。在這場的決賽，中國代表雖然在自由體操不及日本，但在鞍馬及吊環方面卻表現出色，在比分上領先日本。