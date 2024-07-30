巴黎奧運｜日本體操後上奪金　中國蘇煒德單槓失誤道歉

巴黎奧運的男子體操在周一（29日）進行團體賽的項目，中國隊在最後的單槓接連失手之下，被日本隊後來居上奪得金牌，日本隊成員賽後在場內歡呼。至於因為在單槓掉落的蘇煒德，就在記者會上向隊友致歉。
上屆奧運金牌的俄羅斯在今屆未能出戰，賽事就變成銀牌的日本與中國的爭奪。中國隊由劉洋、蘇煒德、蕭若騰、張博恆及鄒敬園代表出戰，當中蕭若騰與鄒敬園都是上屆銅牌的成員，而劉洋上屆未有出戰團體賽，但也是吊環的金牌。在這場的決賽，中國代表雖然在自由體操不及日本，但在鞍馬及吊環方面卻表現出色，在比分上領先日本。
中國最後一項前本來有3分優勢
不過到之後的跳馬，首次出戰奧運的蘇煒德稍被扣分下，中國仍然領先，而且在之後的雙槓中國更以壓倒性表現，尤其是鄒敬園取得16.000的成績，讓中國隊總成績有3.267分的優勢。可是在最後的單槓項目，日本隊繼續發揮穩定，相反中國的蘇煒德兩度掉落，最終被扣至僅得11.600分。令日本在總分以0.532分之差，擊敗中國隊奪得金牌。
日本隊的萱和磨在奪金後哭起來，並與日本隊的成員圍在一起慶祝。萱在賽後表示：「我非常討厭只得第2名。」另一位主將的橋本大輝表示：「說實在，是有點疲累。但在昨日的最後的團體會議，我想與大家一起戰鬥，大家真心想一起贏得金牌。因此今日無論如何，我都要堅持到最後。」
中國隊的蘇煒德在賽後的記者會上表示：「對不起我的隊友，大哥們，他們這個（奧運）周期非常努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來，因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」