熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-04 18:54:36

巴黎奧運｜日本羽毛球女神志田千陽　銅牌戰揭重度偶像宅屬性惹關注

分享：
志田千陽與松山奈未賽後哭着與觀眾揮手。(路透社)

志田千陽與松山奈未賽後哭着與觀眾揮手。(路透社)

adblk5

巴黎奧運中其中一位網絡上最受歡迎的運動員，必然是來自日本的羽毛球女雙代表志田千陽。在她的社交媒體，早已有不少包括內地球迷留言叫「老婆」，被香港球迷封為「志田BB」的志田千陽，於銅牌戰賽後拿起運動包的一幕，被不少日本網民發現「女神」的偶像宅屬性，確定她是女團乃木坂46的「鐵粉」。

在上周末（3日）的女雙羽毛球銅牌戰，志田與拍檔松山奈未擊敗了馬來西亞組合贏得銅牌，也是她與松山的首面奧運獎牌。然而日本不少網民關注了志田在賽後，在她拿起運動包後，在包上的一個膠牌匙扣。原因是這個匙扣來歷並不簡單，而是真正的粉絲才會購買的東西。

adblk6
志田千陽的運動包展示出她有多喜歡偶像。(網上圖片) 志田千陽的運動包上的限定版匙扣。(網上圖片)

奧運前訪問都要提偶像

其實志田對自己的興趣從不迴避，在社交媒體上除了她與隊友的生活照外，不少都與乃木坂46有關。在去年杭州亞運時，她更提到與同樣是乃木坂粉絲的乒乓球代表平野美宇談了好久偶像的事。到了奧運前夕，她也抽空去自己最喜歡的山下美月畢業演唱會，她在奧運前的訪問也特別提及了這些。而在她運動包上的匙扣，也是只在今年愚人節當日在網上訂購的山下美月特別周邊商品。

在看到這個匙扣後，在X（前身Twitter）的網民就表示：「這匙扣是一日限定的商品，在網上只賣16小時，這是美月鐵粉才會買的。作為美月粉絲今後也支持志田。」不少同好也指，能夠看到與自己有共同興趣的選手贏奧運獎牌是非常高興。當然也有網民在問志田，在山下美月畢業後會「推」哪一位成員呢。在經過網民「考古」她就表示過喜歡4期的賀喜遙香和5期的菅原咲月，或者在下月的乃木坂46全國巡演的東京場就有答案。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

日本羽毛球代表志田千陽。(網上截圖) 志田千陽在2022年的乃木坂巡演就拿出了山下美月的應援巾。(IG) 志田千陽據說是女團乃木坂的粉絲。(IG) 志田千陽據說是女團乃木坂的粉絲。(IG) 志田千陽連乃木坂Under Live也會去。(IG) 志田千陽連乃木坂Under Live也會去。(IG) 獲得乃木坂成員佐藤楓訪問令志田千陽很高興。(IG) 這背景其實是乃木坂巡演的特色咖啡店。(IG) 志田千陽社交媒體除了比賽及訓練，就是偶像活動。(IG截圖) 志田千陽在亞運時表示與乒乓的平野美宇交流了很多偶像資訊。(IG截圖) 志田的X也提到自己喜歡的成員。(網上圖片)
﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 17_7.jpg ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月5日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） ﻿巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）