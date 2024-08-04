巴黎奧運中其中一位網絡上最受歡迎的運動員，必然是來自日本的羽毛球女雙代表志田千陽。在她的社交媒體，早已有不少包括內地球迷留言叫「老婆」，被香港球迷封為「志田BB」的志田千陽，於銅牌戰賽後拿起運動包的一幕，被不少日本網民發現「女神」的偶像宅屬性，確定她是女團乃木坂46的「鐵粉」。
在上周末（3日）的女雙羽毛球銅牌戰，志田與拍檔松山奈未擊敗了馬來西亞組合贏得銅牌，也是她與松山的首面奧運獎牌。然而日本不少網民關注了志田在賽後，在她拿起運動包後，在包上的一個膠牌匙扣。原因是這個匙扣來歷並不簡單，而是真正的粉絲才會購買的東西。
奧運前訪問都要提偶像
其實志田對自己的興趣從不迴避，在社交媒體上除了她與隊友的生活照外，不少都與乃木坂46有關。在去年杭州亞運時，她更提到與同樣是乃木坂粉絲的乒乓球代表平野美宇談了好久偶像的事。到了奧運前夕，她也抽空去自己最喜歡的山下美月畢業演唱會，她在奧運前的訪問也特別提及了這些。而在她運動包上的匙扣，也是只在今年愚人節當日在網上訂購的山下美月特別周邊商品。
在看到這個匙扣後，在X（前身Twitter）的網民就表示：「這匙扣是一日限定的商品，在網上只賣16小時，這是美月鐵粉才會買的。作為美月粉絲今後也支持志田。」不少同好也指，能夠看到與自己有共同興趣的選手贏奧運獎牌是非常高興。當然也有網民在問志田，在山下美月畢業後會「推」哪一位成員呢。在經過網民「考古」她就表示過喜歡4期的賀喜遙香和5期的菅原咲月，或者在下月的乃木坂46全國巡演的東京場就有答案。