巴黎奧運中其中一位網絡上最受歡迎的運動員，必然是來自日本的羽毛球女雙代表志田千陽。在她的社交媒體，早已有不少包括內地球迷留言叫「老婆」，被香港球迷封為「志田BB」的志田千陽，於銅牌戰賽後拿起運動包的一幕，被不少日本網民發現「女神」的偶像宅屬性，確定她是女團乃木坂46的「鐵粉」。

在上周末（3日）的女雙羽毛球銅牌戰，志田與拍檔松山奈未擊敗了馬來西亞組合贏得銅牌，也是她與松山的首面奧運獎牌。然而日本不少網民關注了志田在賽後，在她拿起運動包後，在包上的一個膠牌匙扣。原因是這個匙扣來歷並不簡單，而是真正的粉絲才會購買的東西。