巴黎奧運｜日本男足三球不敵西班牙　慘食無情詐糊成轉捩點

奧運男子足球八強大戰展開，由日本惡鬥摘金大熱西班牙。
有兩名歐國盃冠軍隊成員—費明盧比斯（Fermin Lopez）及阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）坐陣的西班牙，實力始終勝於沒有超齡球員的日本，最終憑著費明盧比斯梅開二度，以3:0擊敗日本，晉身四強。
今場其中一個爭議，為上半場日本的一球越位「詐糊」，絕對稱得上為今場比賽的轉捩點……
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腳趾越位無情「詐糊」 日本半場落後0:1
「狂牛軍團」始終技勝一籌，甫開賽便控制局面，費明盧比斯於11分鐘禁區外施放冷箭得手，率先入球為西班牙領先1:0。
日本失球後表現有改善，不斷製造入球機會。及至40分鐘，前鋒細谷真大於禁區外背身力壓西班牙守衛，接應傳球後馬上轉身射門破網。然而球證參考視像助理裁判（VAR）的意見後，改判入球無效。細谷真大於這個「詐糊」幾乎全身都在西班牙守衛前面，可惜只是腳趾越位，西班牙半場領先1:0。
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Mao Hosoya goal for Japan was disallowed for offside even though his back was to goal and a defender was behind him. The rule needs changing. #Olympia2024 #Olympics #football pic.twitter.com/o3ymnZT8m6— Scott (@SFBFPL) August 2, 2024
狂牛下半場狂攻 再入兩球奠勝
下半場西班牙繼續火力全開，費明盧比斯於73分鐘在禁區外接應角球，無人看管之下一控一射破網，個人梅開二度。臨完場前86分鐘，「狂牛軍團」再度憑著角球攻勢入球，艾保雷斯（Abel Ruiz）乘日本中堅解圍不遠，於禁區內抽射得手，西班牙最終大勝日本3:0。
西班牙晉級四強後，將會於8月6日凌晨12時對陣摩洛哥，力爭連續兩屆闖入奧運男子足球決賽。上屆東京奧運男子足球決賽西班牙加時不敵巴西，僅得銀牌。