巴黎奧運｜日本男籃遇「主場雞」　裁判爭議判決助法國加時取勝

巴黎奧運的賽事再度發生裁判判決的爭議，日本隊在男子籃球的分組賽，面對東道主法國，先有主將八村壘被球證指嚴重犯規而驅逐，而在比賽末段河村勇輝在沒有接觸下被指犯規被判罰球，讓法國追平，並最終於加時以94:90擊敗日本。

擁有身高2米22的雲班耶馬（Victor Wembanyama），在與日本的亞洲身材相比下，猶如大人與小童的對決。然而法國隊雖然在首節領先32:25，不過之後3節被日本慢慢追近，日本主力的八村壘第4節早段被指不君子行為而遭直接驅逐，但是日本仍然憑河村勇輝帶領球隊一度反先。