排球是6個人的團體運動，然而在巴黎奧運的大舞台上，日本男子排球隊卻不止於此，他們還帶著前隊友一份願望上陣。 2023年10月7日，日本男子排球隊在FIVB世界盃男子排球賽中以直落3局擊敗了斯洛文尼亞隊，獲得參加巴黎奧運資格。比賽結束時，全場不止歡呼還一同留下流淚，因為今次不僅僅是是自2008年北京奧運以來，日本隊首次憑藉實力獲得奧運入場券（東京奧運以主辦國身分出戰），石川祐希與高橋藍更以勝仗向已故隊友藤井直伸致敬。 日本男子排球隊Vs阿根廷 今晚7時 日本男子排球隊Vs埃及 8月2日晚上7時 巴黎奧運｜排球少年真人版 日本男排矢志金牌 某球員與牛島相似度極高？