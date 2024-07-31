在巴黎奧運贏得滑板金銀牌的兩位日本代表，吉澤戀及赤間凜音在今日（31日）已返抵日本。同行還有未能爭取獎牌的白井空良及中山楓奈。在被問到比賽後的打算，目前是中學3年級的吉澤戀表示因為要應付高中的入學試，暑假將要花時間溫習而不能與朋友去玩。
日本在東京奧運之後，再次在滑板項目的街頭賽取得金牌。在14歲310日贏得金牌的吉澤戀是日本第5年輕的獎牌運動員，在回國後被問到感受，她表示：「感覺當然是特別好。不過還是沒有實際感覺。在這樣接受訪問仍是有點緊張，不過也有點驚訝。感謝各界的支持。」她又表示：「在比賽前，我腳有點痛，不過幸好因為大雨取消練習時段，讓我可以接受治療並且有好轉。這有一點運。」
最想去主題樂園玩
被問到在奧運比賽外的事情，仍只有14歲的她表示：「在選手村內遇到了柔道代表阿部一二三，感覺就是『啊！遇到電視上見到的人！』」在完成奧運之後，被問及回國有甚麼打算，吉澤表示很想與朋友在暑假去玩，更是希望可以去主題樂園，一起過最快樂的暑期，不過因為高校入學試在即，所以回去就要溫習。銀牌，15歲赤間表示，回國後感覺很高興，並可以與家人見面。她表示雖然自己目標是要取得金牌，但銀牌也值得高興。
吉澤戀在賽後接受訪問時透露，最初學習滑板純粹只是在玩。在3年的前的東京奧運看到滑板比賽才知道已經是一項奧運比賽。她說：「在那之前我都不知道滑板納入奧運運動，最初練習是玩，沒有想過要比賽。」她又表示，在3年前西矢椛贏得金牌，好還只是小學5年級，那時候對滑板的認知只在家附近的公園，還不清楚自己的水平。在看過奧運後始知道世界那麼大。
吉澤戀在小學2至4年級有學過跳彈床，因此在空中動作方面比較了得。在2021年取得日本國內的第5名，之後一年開始往海外挑戰令開支增加，吉澤的父親亦為她轉職護理的工作，吉澤也表示感謝父母的支持，也是因為這樣才能得到這成就。