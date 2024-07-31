巴黎奧運排球比賽日期差不到由頭打到尾，由7月27日至8月11日晚上7時女排金牌戰，排球迷可以細心欣賞。近年不少人因日本動畫/漫畫《排球少年!!》而接觸排球，事實上，日本男子排球隊世界排名位處第2位僅次波蘭，今屆奧運有機會衝擊獎牌甚至金牌。睇奧運排球前，不妨認識下一眾排球少年角色如日向翔陽、孤爪研磨及牛島若利的真人版球員吧。 日本男子排球隊Vs阿根廷 今晚7時 日本男子排球隊Vs埃及 8月2日晚上7時 巴黎奧運 日本男排名單 二傳手︰關田誠大、深津旭弘

接應︰西田有志、宮浦健人

主攻手︰石川祐希、高橋藍、甲斐優斗、大塚達宣

副攻手︰小野寺太志、山内晶大、高橋健太郎

自由人︰山本智大 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員