巴黎奧運｜挪威泳手化身「鬆餅人」　狂吞選手村甜食紅爆TikTok

奧運會是爭金奪銀的英雄地，但絕大多數選手都不能站上頒獎台。挪威男子800米、1,500米自由泳選手基斯甸臣（Henrik Christiansen），就找到另一個舞台——TikTok網紅，如今他在選手村的大名叫「奧運鬆餅人（Olympic Muffin Man）」。

超級無敵勁好食！

這名27歲泳手與時下年青人一樣，中意拍片上Tiktok分享生活趣聞。基斯甸臣為奧運旅程紀錄不少片段，足跡遍布游泳館、選手村、巴黎鐵塔，當然還有開幕禮等，不過要數到爆紅片，一定是關於他狂食選手村餐廳的朱古力鬆餅，錄得超過千萬點擊。他激讚朱古力鬆餅有「11/10」的超推介：「超級無敵勁好食！我食到停唔到，它是我在選手村遇到最美好的事物。」

據悉，選手們都關注他的短片，風頭甚至蓋過美國體操天后比莉絲（Simone Biles），紛紛要求合照。一名選手說：「我不知道奧運發生何事，但我知道誰是鬆餅人。」經過基斯甸臣大推後，朱古力鬆餅在選手村勁受歡迎，連體操男團銅得主的美國隊都組隊去試食。