巴黎奧運｜拿度男雙八強出局或闊別法網　美國嘉奧芙參加3項目全敗

22個大滿貫冠軍，西班牙的拿度（Rafael Nadal）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的合作，在奧運的男雙於八強止步，拿度在賽後表示，可能這是他在法國公開賽場地羅蘭加洛斯球場的最後一仗。至於美國女子網球手嘉奧芙（Coco Gauff），在另一邊廂接連於女雙及混雙出局，在出戰3個項目全無收穫。
拿度與艾卡拉斯在艱苦晉身八強後，面對賽事的4號種子，美國的奧斯甸加逸錫（Austin Krajicek）與拉爾夫拉姆（Rajeev Ram）。美國組合是去年法國公開賽的男雙冠軍，也是去年蒙地卡羅網球賽的男雙冠軍，二人在泥地的雙打實力自然比臨場披甲的拿度及艾卡拉斯好。美國組合首盤就以6:2的局數輕鬆取勝，第2盤縱使西班牙的兩代球星組合力抗，不過仍是再輸多盤4:6，以直落兩盤被淘汰。
拿度在賽後被問到，會否是最後一次在羅蘭加洛斯比賽：「可能。我不知道。」他續說：「如果這是我最後一次，這是一份難忘的情感。他們當我在這場上的每一秒都給我愛和支持。這是超級、超級特別去感受這，尤其是這一地方。所以我無法完全感謝他們所有人給我內心的感情以及他們讓我感受到的情感。我不知道未來會怎樣，不過如果這是我最後一次，我很享受。」拿度早前在男單負於老對手的祖高域（Novak Djokovic）後，只能在男雙爭取晉級，他早前曾透露會在奧運後才決定是否退役，不過他仍有報名今年的美國公開賽。
嘉奧芙女雙混雙同日吃敗
至於在女子方面，早前在女單出局的嘉奧芙，原本仍有女雙及混雙的比賽。可是她卻在周三（7月31日）同一日全部出局。這位20歲的美國女子網球新星，今年在兩項大滿貫澳洲公開賽及法網都四強出局。在周三好先與美國隊友的碧古拉（Jessica Pegula）作為女雙的頭號種子，卻被捷克的莫祖娃（Karolina Muchova）及諾絲科娃（Linda Noskova）淘汰。美國組合首盤雖然先贏6:2，但第2盤輸4:6被扳平，要進行第3盤「搶十」，而捷克代表以10:5的比數成功過關。
嘉奧芙之後再與費斯（Taylor Fritz）在晚上出戰混雙，同樣在打至第3盤被淘汰。嘉奧芙賽後表示：「在今日到頭來，一切都完結。」她再指：「我會嘗試正面的去想，並在下次做得更好。」